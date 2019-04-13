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Пожар в Алексинском районе уничтожил два дома
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Пожар в Алексинском районе уничтожил два дома

По данным МЧС в результате происшествия пострадал один человек.

Вечером, 12 апреля, в деревне Сенево Алексинского района произошел серьезный пожар. По данным МЧС сообщение о том, что на ул. Садовой горят три дома, поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 21.06.
 
«Открытое горение ликвидировано в 21.44, имеется пострадавший.
В результате происшествия два рядом стоящих дома сгорели полностью, в третьем доме обгорела стена на площади 20 кв.м, кровля на площади 10 кв.м, в комнате размером 3х3 м обгорела мебель, закоптились стены и потолок по всей площади», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
Причина пожара устанавливается.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 11:41 +3
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