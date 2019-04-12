У заправки на Рязанке в Туле появится полоса для разгона

Об этом сообщили на заседании рабочей группы по мониторингу и анализу текущей ситуации на улично-дорожной сети приняли участие.

С просьбой организации на повороте у автозаправки полосы для разгона в администрацию Тулы обратились жители.

Участок достаточно аварийный, на нем регулярно происходят ДТП. В связи с этим было принято решение организовать на данной улице в районе автозаправки полосу разгона.

Длина ее будет 150 метров. Полоса для разгона позволит снизить число аварийных ситуаций на данном участке дороги.

На совещании было отмечено, что работы планируется выполнить в строительный сезон текущего года – до 1 октября 2019 года.

Также по просьбе жителей на ул. Бондаренко в районе дома №33 организуют заездные карманы возле остановочных павильонов. Работу проведут в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Указанная улица вошла в федеральный проект.

Все дороги по данной программе в этом году будут отремонтированы комплексно с обустройством остановочных павильонов, заездных карманов, ремонтом тротуаров, с заменой дорожных знаков и т.д.