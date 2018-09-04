В России застрахуют банковские вклады малого бизнеса

Действие системы страхования банковских вкладов будет расширено с 1 января 2019 года и распространится на средства малого бизнеса. Величина страховой выплаты будет такой же, как у физических лиц и индивидуальных предпринимателей – до 1,4 млн рублей со всех счетов в одном банке. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Согласно закону, право на получение страхового возмещения в случае банкротства банка представитель малого бизнеса будет иметь только в случае, если он числится в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на день возникновения страхового случая. Если вкладчик будет исключен из реестра после наступления страхового случая, это не повлияет на его право на получение выплаты.

К предприятиям малого бизнеса относятся компании с численностью работников до 100 человек и годовой выручкой до 800 млн рублей, к микропредприятиям относят организации со штатом не более 15 человек и доходом до 120 млн рублей.

«Новая мера, без сомнения, станет эффективной поддержкой для предпринимателей, которые могут испытывать серьезные финансовые проблемы в случае ухода банка с рынка», – отметил управляющий тульским отделением Банка России Дмитрий Новиков.

Сейчас в случае отзыва у кредитной организации лицензии страхованию подлежат только денежные средства, размещенные на банковских счетах граждан и индивидуальных предпринимателей.