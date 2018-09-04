Алексей Дюмин поручил взять на особый контроль открытие детского сада в Левобережном

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Новое дошкольное учреждение будет рассчитано на 200 мест, 55 из них – для детей в возрасте до трёх лет.

На оперативном совещании в правительстве Тульской области рассмотрели вопрос строительства нового детского сада в микрорайоне Левобережный. Дошкольное учреждение рассчитано на 200 мест.

В детском саду будут скомплектованы 10 групп, предусмотрены 55 мест для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет. В здании предусмотрен медицинский блок, столовая, холл с универсальным классом, зимний сад, музыкальный и спортивный залы.

Губернатор Алексей Дюмин поручил министру образования Тульской области Оксане Осташко, руководителю регионального минстроя Элеоноре Шевченко и главе администрации Тулы Евгению Авилову взять на особый контроль ввод детского сада в эксплуатацию.