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Алексей Дюмин поручил взять на особый контроль открытие детского сада в Левобережном
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Алексей Дюмин поручил взять на особый контроль открытие детского сада в Левобережном

Новое дошкольное учреждение будет рассчитано на 200 мест, 55 из них – для детей в возрасте до трёх лет.

На оперативном совещании в правительстве Тульской области рассмотрели вопрос строительства нового детского сада в микрорайоне Левобережный. Дошкольное учреждение рассчитано на 200 мест.

В детском саду будут скомплектованы 10 групп, предусмотрены 55 мест для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет. В здании предусмотрен медицинский блок, столовая, холл с универсальным классом, зимний сад, музыкальный и спортивный залы.

Губернатор Алексей Дюмин поручил министру образования Тульской области Оксане Осташко, руководителю регионального минстроя Элеоноре Шевченко и главе администрации Тулы Евгению Авилову взять на особый контроль ввод детского сада в эксплуатацию.

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:00 −2
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