Погода в Туле 5 сентября: переменная облачность, сухо, до +28

Фото из архива MySlo

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохранится переменная облачность.

Без осадков, ветер восточной четверти, умеренный – до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от +10 до +15 градусов, днём – от +23 до +280. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.