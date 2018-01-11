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Зареченский район Тулы частично остался без воды из-за аварии на водозаборе

Зареченский район Тулы частично остался без воды из-за аварии на водозаборе

Причина – трещина на трубопроводе в поселке Варфоломеево.

В Зареченском районе в районе Комсомольского парка нет воды. Об этом сообщают читатели MySlo. 

В пресс-службе администрации Тулы информацию подтвердили и пояснили, что подача холодной воды ограничена с 10 часов дня в связи проведением работ на участке водовода Упкинско-Обидимского водозабора.

В частности, работы велись в деревне Варфоломеево, где на трубопроводе 700 мм диаметром обнаружена была трещина. В связи с этим было заменено 6 метров трубы. 

– В настоящее время восстановительные работы завершены и началось заполнение системы. Вода поступит к потребителям приблизительно в 21-22 часа вечера, – пояснили в пресс-службе.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:42 +1
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