Зареченский район Тулы частично остался без воды из-за аварии на водозаборе

Причина – трещина на трубопроводе в поселке Варфоломеево.

В Зареченском районе в районе Комсомольского парка нет воды. Об этом сообщают читатели MySlo.

В пресс-службе администрации Тулы информацию подтвердили и пояснили, что подача холодной воды ограничена с 10 часов дня в связи проведением работ на участке водовода Упкинско-Обидимского водозабора.

В частности, работы велись в деревне Варфоломеево, где на трубопроводе 700 мм диаметром обнаружена была трещина. В связи с этим было заменено 6 метров трубы.

– В настоящее время восстановительные работы завершены и началось заполнение системы. Вода поступит к потребителям приблизительно в 21-22 часа вечера, – пояснили в пресс-службе.