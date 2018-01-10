Российский МРОТ приравняют к прожиточному минимуму в мае 2018 года

Об этом сообщил глава государства Владимир Путин. Ранее предполагалось, что это произойдёт лишь через год.

Минимальный размер оплаты труда приравняют к прожиточному минимуму раньше, на семь месяцев раньше, чем планировалось – 1 мая 2018 года.

Во время встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода Владимир Путин сообщил, что несоответствие этих показателей искривляет рынок труда.

Руководитель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков предложил ускорить повышение МРОТ. Это решение коснется четырех миллионов человек. Президент поддержал инициативу:

Есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ с прожиточным минимумом, и мы это сделаем.

Сейчас МРОТ составляет 9489 рублей – это около 85 процентов от величины утверждённого прожиточного минимума.