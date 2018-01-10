Где в Туле отключат электричество 11 января

С 9 до 17 часов обесточены будут дома по следующим адресам:

Мясново: ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-97 (нечётн.),

1-й Полюсный пр-д, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.),

18-й пр-д, 4-12 (чётн.),

ул. Болотова, 1-а-д, 2-а-ж, 1-19-а (нечётн.), 2-22 (чётн.),

ул. Кабакова, 38,

6-й пр-д, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-15 (нечётн.), 2-20 (чётн.),

7-й пр-д, 1-б-е, 2-а-и,

3-й Полюсный пр-д, 1-20,

18-й пр-д, 20-26 (чётн.), 13, 15,

ул. Чмутова, 101-111 (нечётн.),

ул. Дульная, 70-124 (чётн.), 57-109 (нечётн.),

1-й пр-д Расковой, 1-15-а (нечётн.), 2-28 (чётн.),

ул. Фучика, 45, 47,

ул. Яблочкова, 1-11 (нечётн.), 1-в, 1-к,

п. Дачный,

Щегловский пр-д 2, 4, 6, 8, 10.