новости
новости
Регистрация
Где в Туле отключат электричество 11 января

Где в Туле отключат электричество 11 января

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов обесточены будут дома по следующим адресам:

Мясново: ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-97 (нечётн.),

1-й Полюсный пр-д, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.),

18-й пр-д, 4-12 (чётн.),

ул. Болотова, 1-а-д, 2-а-ж, 1-19-а (нечётн.), 2-22 (чётн.),

ул. Кабакова, 38,

6-й пр-д, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-15 (нечётн.), 2-20 (чётн.),

7-й пр-д, 1-б-е, 2-а-и,

3-й Полюсный пр-д, 1-20,

18-й пр-д, 20-26 (чётн.), 13, 15,

ул. Чмутова, 101-111 (нечётн.),

ул. Дульная, 70-124 (чётн.), 57-109 (нечётн.),

1-й пр-д Расковой, 1-15-а (нечётн.), 2-28 (чётн.),

ул. Фучика, 45, 47,

ул. Яблочкова, 1-11 (нечётн.), 1-в, 1-к,

п. Дачный,

Щегловский пр-д 2, 4, 6, 8, 10.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:46 +1
Другие статьи по темам
Событие
плановые отключения электричестваотключат светгде в Туле отключат свет
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Российский МРОТ приравняют к прожиточному минимуму в мае 2018 года
Российский МРОТ приравняют к прожиточному минимуму в мае 2018 года
Работник тульской «Стрелы» обворовал своих коллег
Работник тульской «Стрелы» обворовал своих коллег
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.