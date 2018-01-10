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Погода в Туле 11 января: облачно, скользко и морозно

Погода в Туле 11 января: облачно, скользко и морозно

Синоптики обещают умеренный ветер и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Возможен небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо до 3 мм). На дорогах гололедица. Ветер западной четверти, умеренный – до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от минус семи до минус двух градусов, днём – от минус пяти до нуля. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 0
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