Погода в Туле 11 января: облачно, скользко и морозно

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Возможен небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо до 3 мм). На дорогах гололедица. Ветер западной четверти, умеренный – до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от минус семи до минус двух градусов, днём – от минус пяти до нуля. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.