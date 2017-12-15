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ЦБ ввел в Промсвязьбанке и Бинбанке временную администрацию

ЦБ ввел в Промсвязьбанке и Бинбанке временную администрацию

Санация Промсвязьбанка возложена на Фонд консолидации банковского сектора.

Центральный банк ввел временную администрацию в Промсвязьбанке и объявил о его санации. 
 
Санация банка возложена на Фонд консолидации банковского сектора, который предоставит Промсвязьбанку ликвидность, чтобы повысить его финансовую устойчивость.
 
Промсвязьбанк — системно значимый банк. Он занимает 10-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» по итогам III квартала с активами 1,23 трлн рублей, сообщают «Ведомости».
 
Также сегодня стало известно об аналогичных действиях со стороны ЦБ в отношении Бинбанка. В нем тоже введена временная администрация, а полномочия управляющей компании переданы Фонду консолидации банковского сектора (ФКБС).
 
Это позволит провести корпоративные процедуры, необходимые для изменения размера уставного капитала Бинбанка и формирования органов его управления, указывают в ЦБ.
 
По оценкам ЦБ, на финансовое оздоровление Бинбанка может понадобиться 350-370 млрд руб. Новая схема санации посредством ФКБС предполагает вхождение ЦБ в капитал банка и его последующую продажу на рынке после завершения оздоровительных процедур.
 
Промсвязьбанк и Бинбанк продолжает работу в прежнем режиме. 

В тульских офисах ажиотажа в связи со структурными изменениями в кредитных организациях нет.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:19 0
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