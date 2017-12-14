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Жителям Богородицка представили благоустроенный парк
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Жителям Богородицка представили благоустроенный парк

Это событие вызвало большой ажиотаж среди богородчан.

В Богородицке в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроили парк культуры и отдыха. 14 декабря жителям города представили обновленную городскую территорию.

Несмотря на дождливую погоду, на торжественное мероприятие пришли десятки горожан. Для них это большое событие, ведь парк — излюбленное место и молодежи, и мам с детьми, и людей преклонного возраста.

За несколько месяцев парк сильно изменился. На значительной территории (4354 кв.м) горсада обустроили новые пешеходные дорожки, уложили тротуарную плитку. Также в рамках проекта «Народный бюджет» в парке установили новые фонари уличного освещения.

Мероприятие посетил заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров:

Сергей Егоров

- К сожалению, погода нам немного подпортила праздник. Но, говорят, что дождь при начинании любого дела — это хороший знак. Мы уверены, что те работы, которые были проведены в парке, сделают прогулки жителей Богородицка более комфортными и более удобными. Именно такие цели ставились при реализации приоритетного проекта, который был инициирован Президентом и в нашей области приходил при личном контроле губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина.

Поздравляем вас с открытием парка! Надеюсь, что он станет для вас не просто любимым местом, но и будет притягивать туляков и гостей из других регионов.

 

Глава администрации МО Богородицкий район Вадим Игонин:

Вадим Игонин

- Мы с вами находимся в самом центре нашего городского парка. Это место всегда было значимым для многих поколений богородчан. В эпоху экономических перемен парк пришел в запустение. Сегодня мы с вами являемся свидетелями начала нового этапа изменения облика нашего городского сада!

По словам Вадима Игонина, в следующем году продолжатся работы по благоустройству парка:

- В 2018 году нас ждут не менее масштабные трудоемкие работы: и по укреплению береговой линии, и по установки ограждения. В парке дополнительно установят 38 лавочек и урн.

Жители Богородицка рассказали, что для них значит это событие.

Лариса Борисовна:

Лариса Борисовна

- Это событие очень хорошее. У меня молодость прошла в этом парке. Сейчас он стал очень красивым и ухоженным. Мы здесь родились и здесь живем, поэтому для нас это очень ценно.

Таисия Петровна Красикова:

Татьяна Петровна Красикова

- Я с самого рождения здесь живу. Где сейчас стоит памятник Екатерине, были ворота, а чуть дальше – вход в парк. Приятно, что сейчас всё возобновляется, на душе радостно. Постоянно прихожу в парк, прогуливаюсь. Здесь всё кардинально поменялось. Так здорово!

Александр Николаевич Москвин и его внучка Полина:

Александр Москвин и Полина

- Я коренной житель Богородицка. Мне очень нравится, как здесь всё преобразилось. Дорожки стали замечательные, поставили фонари. Раньше такого не было. Часто прихожу сюда с детворой, на рыбалку прихожу. Хочется, чтобы и для детей что-то сделали в парке. Вот раньше карусели были.

Проект «Формирование комфортной городской среды» проводится в стране с 2017 года по поручению Владимира Путина. В Тульской области его реализацию лично контролирует Губернатор Алексей Дюмин.

На сегодняшний день в девяти муниципальных образованиях благоустроены 239 объектов.

На благоустроенных общественных территориях пройдут праздничные гуляния в рамках зимнего фестиваля «Выходи гулять!».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:17 +1
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