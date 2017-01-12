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Жалобы туляков Алексей Дюмин будет рассматривать на специальном совещании

Жалобы туляков Алексей Дюмин будет рассматривать на специальном совещании

По мнению главы региона, открытый диалог с жителями и неравнодушное отношение к их проблемам должны стать неотъемлемой частью работы чиновников.

11 января губернатор Тульской области Алексей Дюмин впервые провел специальное совещание, на котором лично рассмотрел ряд обращений жителей региона. 

Глава региона отметил, что часть поступающих обращений еженедельно рассматривается на оперативном совещании с членами правительства области. Но эта работа, как считает глава региона, требует более тщательного подхода. 

Алексей Дюмин подчеркнул, что открытый диалог с жителями и неравнодушное отношение к их проблемам должны стать неотъемлемой частью работы чиновников. 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:08 0
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