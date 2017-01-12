Александр Козлов поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

12 января — День работника прокуратуры. Главный прокурор области Александр Козлов поздравил туляков с профессиональным праздником.

– Уважаемые коллеги! Уважаемые ветераны органов прокуратуры!

12 января 2017 года исполняется 295 лет со дня учреждения органов прокуратуры Российской Федерации. 13 октября 2017 года — 240 годовщина образования прокуратуры Тульской области.

История создания и становления органов прокуратуры уникальна. Без малого три столетия деятельность прокуратуры направлена на достижение верховенства закона, обеспечение интересов общества и государства, защиту прав и свобод граждан.

В ушедшем году прокурорами проделана значительная работа по правовому обеспечению задач, направленных на защиту конституционных прав и законных интересов граждан и государства, поставленных Президентом Российской Федерации В. В. Путиным и генеральным прокурором РФ Ю. Я. Чайкой .

В числе приоритетных вопросов — социальная защищенность граждан — инвалидов, ветеранов, детей.

Накануне Дня Победы прокуроры посетили по месту жительства всех ветеранов Великой Отечественной войны, выяснили их нужды и проблемы, оказали необходимую правовую помощь в решении жилищных вопросов, вопросах лекарственного обеспечения.

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об адресной социальной помощи многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Эта работа продолжается.

Под особым вниманием прокуратуры находились вопросы оплаты труда, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, вопросы состояния законности в сфере оборонно-промышленного комплекса и сфере охраны окружающей среды и природопользования.

Ежегодно возрастает количество обращений граждан за защитой нарушенных прав. В ушедшем году в органы прокуратуры поступило свыше 40 тыс. обращений. Прокуроры добиваются реального устранения нарушенных прав граждан.

За 2016 год органами прокуратуры выявлено свыше 60,5 тыс. нарушений закона, для их устранения принимался весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Только к дисциплинарной и административной ответственности привлечено около 9 тыс. должностных лиц.

Немало сделано и в сфере защиты прав субъектов малого и среднего бизнеса. Прокуратура значительно снизила нагрузку на предпринимателей со стороны проверяющих и контролирующих органов. Так, за последние 2 года более чем в 2,5 раза сокращены запланированные проверки. В целях выявления административных ограничений и барьеров для предпринимателей мы открыли горячую линию, разработали анкету для предпринимателей.

Огромная работа прокурорами проведена по обеспечению законодательства в сфере уголовного судопроизводства — от регистрации преступлений до вынесения приговора судом и в сфере правовой статистики. В этих сферах мы не только надзираем, но и в координации с руководителями правоохранительных органов выявляем направления, требующие активизации и усиления.

В наступившем году прокуроры приложат максимум усилий к реализации обозначенных губернатором Тульской области А. Г. Дюминым приоритетных направлений по развитию региона в Послании к депутатам областной Думы и жителям региона.

Работники органов прокуратуры в полной мере осознают высочайшую ответственность, будут и далее наращивать свои усилия по выполнению поставленных задач.

В связи с профессиональным праздником — Днем работника прокуратуры Российской Федерации и 295 годовщиной со дня учреждения органов прокуратуры выражаю благодарность всем работникам прокуратуры области за напряженную и самоотверженную работу по укреплению законности, их семьям за поддержку и понимание.

Особые слова признательности и благодарности нашим уважаемым ветеранам, посвятившим служению в органах прокуратуры многие годы своей жизни.

Поздравляю своих коллег и членов их семей, ветеранов прокуратуры с нашим профессиональным праздником и юбилеем органов прокуратуры и желаю дальнейших успехов в деле служения Закону, мира, добра, оптимизма, крепкого здоровья и счастья!

Ко Дню работника прокуратуры Myslo подготовил специальный материал.