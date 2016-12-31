На въезде в Тулу отремонтировали стелу, в которую врезался БМВ

Фото пресс-службы администрации города.

Сотрудники МКП «Тулгорэлектротранс» отремонтировали поврежденную стелу, которая расположена на въезде в Тулу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что 29 декабря в 23.25 на 98-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» 35-летний водитель, управляя автомобилем «БМВ Х3», предположительно, не справился с управлением, врезался в стелу и улетел в кювет. Удар был такой силы, что у машины срезало крышу. Водителя госпитализировали с различными травмами в реанимацию.

Ранее в администрации Тулы сообщали о том, что работы по восстановлению стелы завершат за две недели.