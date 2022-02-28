Для каждого народа самое главное – это мир

Алексей Полунин: Наладить мирную жизнь в Донбассе и защитить границы РФ

Алексей Полунин, учитель истории и обществознания Дедиловского ЦО , председатель Общественного совета МО Киреевский район, руководитель поискового отряда «Дедославль»:

- Что хочется сказать по поводу специальной военной операции, которая проводится на Украине войсками РФ. Тут перед ними стоит несколько конкретных задач: во-первых, наладить мирную жизнь в ДНР и ЛНР; во-вторых, это защита интересов России от военных угроз, которые исходят непосредственно от её границ. В частности, это связано с взаимоотношениями с США и странами НАТО, которые на протяжении последних десятилетий вплотную подошли и несли военную угрозу нашим границам.

Минские соглашения, которые были оформлены в 2014 году, не заработали. Ситуация при этом усугублялась тем, что наши западные партнёры, а также власти Украины не захотели с нами сотрудничать.

Этот вопрос не решался, а даже усугублялся той ситуацией в ДНР и ЛНР, которую иначе как геноцидом мирных жителей не назовёшь. Восемь лет их уничтожали при полном равнодушии «цивилизованного мира».

Кроме этого, США и страны НАТО подогревали тот неофашизм, который махровым цветом расцвёл на Украине.

Стоит отметить самое главное в этой операции — Россия не ставит своей задачей захватить и оккупировать Украину. Единственное, что делается, это восстановление мирной жизни в ДНР и ЛНР.

А то, что США и НАТО нам вещают «мы к границам не подойдём», то это ложь, и примером здесь могут стать бомбардировки Сербии, Ирака и Ливии.