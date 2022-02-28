Для каждого народа самое главное – это мир
Учителя Тульской области высказались о специальной военной операции, которая проводится на Украине войсками РФ.
Алексей Полунин: Наладить мирную жизнь в Донбассе и защитить границы РФ
Алексей Полунин, учитель истории и обществознания
Дедиловского ЦО, председатель Общественного совета МО Киреевский район, руководитель поискового отряда «Дедославль»:
- Что хочется сказать по поводу специальной военной операции, которая проводится на Украине войсками РФ. Тут перед ними стоит несколько конкретных задач: во-первых, наладить мирную жизнь в ДНР и ЛНР; во-вторых, это защита интересов России от военных угроз, которые исходят непосредственно от её границ. В частности, это связано с взаимоотношениями с США и странами НАТО, которые на протяжении последних десятилетий вплотную подошли и несли военную угрозу нашим границам.
Минские соглашения, которые были оформлены в 2014 году, не заработали. Ситуация при этом усугублялась тем, что наши западные партнёры, а также власти Украины не захотели с нами сотрудничать.
Этот вопрос не решался, а даже усугублялся той ситуацией в ДНР и ЛНР, которую иначе как геноцидом мирных жителей не назовёшь. Восемь лет их уничтожали при полном равнодушии «цивилизованного мира».
Кроме этого, США и страны НАТО подогревали тот неофашизм, который махровым цветом расцвёл на Украине.
Стоит отметить самое главное в этой операции — Россия не ставит своей задачей захватить и оккупировать Украину. Единственное, что делается, это восстановление мирной жизни в ДНР и ЛНР.
А то, что США и НАТО нам вещают «мы к границам не подойдём», то это ложь, и примером здесь могут стать бомбардировки Сербии, Ирака и Ливии.
Юлия Архипова: Россия — страна миротворец
Юлия Архипова, директор Чернской детской музыкальной школы им. Ю. Самойлова:
- Россия всегда являлась миротворцем в просьбах других государств о поддержке и взаимодействии. Никогда не была агрессором и в своих действиях руководствовалась только просьбами тех, кого поддерживала. Россия всегда против фашизма, сейчас она защищает интересы женщин и детей Донбасса, которые в течение 8 лет находились на военном положении.
Для каждого народа самое главное — это мир. Наша страна не ведет войны с мирным населением. Помимо этого, Россия отстаивает свои границы от размещения войск НАТО. Я думаю, что общими усилиями мы победим эту угрозу. Справедливость восторжествует, и везде будет мир.
Елена Жарова: У жителей Донбасса одна надежда на спасение — Россия!
Елена Жарова, директор ДШИ, председатель ТОС «Куркинское» прокомментировала ситуацию на Украине:
- Что бы там ни говорили, у России нет цели захвата Украины, наша страна всегда следует принципу, что люди сами выбирают своё будущее. Так его для себя определили жители Крыма, Севастополя.
Жители ДНР и ЛНР тоже хотят сами, без вмешательства западных «доброжелателей» решать, как им жить. Это ужасно, что уже восемь лет их волю подавляют силой, и у них осталась только одна надежда на спасение — это вмешательство России.
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