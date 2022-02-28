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В Тульской области за сутки подтвердились 518 случаев ковида, 49 человек госпитализировано

В Тульской области за сутки подтвердились 518 случаев ковида, 49 человек госпитализировано

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 518 случаев коронавируса, 49 человек госпитализировано, 1593 выздоровели, 8 скончались.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 138 296 случаев ковида, 100 357 пациентов вылечились, 4853 умерли.

Ситуация в России за сутки следующая:

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