В Тульской области за сутки подтвердились 518 случаев ковида, 49 человек госпитализировано
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 518 случаев коронавируса, 49 человек госпитализировано, 1593 выздоровели, 8 скончались.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 138 296 случаев ковида, 100 357 пациентов вылечились, 4853 умерли.
Ситуация в России за сутки следующая:
сегодня, в 11:29, 5 628 1
вчера, в 13:17, 66 1688 -9
26 февраля, в 11:03, 57 2261 -5
25 февраля, в 11:05, 45 1784 -3
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