В Тульской области за сутки подтвердились 518 случаев ковида, 49 человек госпитализировано

Об этом сообщает оперштаб.

Ситуация в России за сутки следующая:

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 138 296 случаев ковида, 100 357 пациентов вылечились, 4853 умерли.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 518 случаев коронавируса, 49 человек госпитализировано, 1593 выздоровели, 8 скончались.

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сегодня, в 11:29, 5 628 1