Топ-5 событий недели: День города, Музей земства, выбор губернатора на кинофестивале и возвращение Божовича

Родина оружейников и мастеров отметила свой праздник

В День города даже природа была за туляков – осенний холод сменила приятная летняя теплынь, позволившая насладиться погожими сентябрьскими денечками в интерьерах благоустроенной исторической Тулы.

Порадовать себя в честь праздника можно было на разные вкусы. Эстеты с удовольствием посетили традиционный и долгожданный фестиваль «Театральный дворик», гурманы сходили на мастер-класс по выпеканию пряников и фестиваль тульских рестораторов. Меломаны насладились фестивалем духовых оркестров, шоу барабанщиков и позажигали под музыку популярных современных исполнителей.

А еще можно было просто погулять по центру и понаблюдать за конкурсом силачей, рассказом о робототехнике и росписью городской игрушки, посетить ярмарку «Сделано в Тульской области», да и просто поселфиться. Оригинальных декораций, на фоне которых можно было сделать незабываемое фото, хватало.

Конечно же, туляков поздравили с праздником и руководители области.

Так, губернатор Алексей Дюмин отметил, что тульская земля была и остается надежной опорой России: «Это родина оружейников и мастеров, выдающихся, талантливых людей, истинных патриотов, которые ратными и трудовыми подвигами всегда прославляли свой край. Сегодня мы вместе храним наше культурное наследие. Создаем новые современные общественные пространства. Благоустраиваем парки и скверы, приводим в порядок мемориалы и памятники культуры. Открываем технопарки и спортивные объекты. Делаем всё, чтобы наши дети могли развивать свои таланты и способности, добиваться успехов в самых разных делах».

А председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев сказал о том, что сегодня Тула и Тульская область находятся на новом этапе своего развития, и уже современное поколение жителей края вписывает в их славную историю свои достижения. «Многие поколения туляков защищали свой край, строили города и села, создавая современный облик области и ее столицы – города Тулы. Мы гордимся нашими славными предками и с глубоким уважением храним память об их ратных и трудовых подвигах».

Губернатор поддержал Колю, а жюри – полицейского без чувства юмора

Очередной, уже 21-й по счету кинофестиваль комедии «Улыбнись, Россия!» подвел итоги. В этом году он традиционно собрал огромное количество звезд кино и телевидения. А кроме того, стал международным. В общей сложности фестиваль проходил на 19 площадках региона. Победителей же определяли по итогам зрительского голосования.

Знакомиться с итогами таких фестивалей всегда интересно. А вдруг ты пропустил нечто достойное внимания, что обязательно надо посмотреть? Или просто открыть для себя новые имена, которые обязательно дарит большой фестиваль.

И действительно, несмотря на нынешнюю доступность любого кино в интернете, зрители узнали о существовании многих фильмов, которые были представлены в Туле, впервые.

Так, приз «За верность жанру комедии» получили режиссеры Антонина Руже («Самый Новый год!») и Лилия Трофимова («Вечер шутов, или Серьезно с приветом»). Награду «За самый смешной короткий метр» получил фильм «Тайна Моны», «За лучший комедийный сериал» – создатели истории «Гости из прошлого». Приз кинопрессы достался фильму «Хэппи-энд».

Андрей Федорцов стал обладателем приза в номинации «За лучшую роль второго плана». Награду «За лучший актерский ансамбль» получили Юрий Стоянов и Ирис Лебедева за фильм «Love». Приз «За лучшую женскую роль» завоевала Инга Оболдина («От печали до радости»), а «За лучшую мужскую роль» – Михаил Гомиашвили («Хэппи-энд») и Роман Курцын («Самый Новый год!»).

Приз зрительских симпатий достался фильму «Прабабушка легкого поведения». Самой народной комедией признан фильм «От печали до радости». Приз «За самую нежную комедию» получил фильм «Я – пышка!», а исполнительница главной роли Назерке Назарова отмечена специальным дипломом жюри.

Призом губернатора Тульской области была награждена патриотическая кинокомедия «Спасите Колю!».

Приз президента фестиваля получила продюсер комедии «Хандра» Екатерина Голубева-Польди.

Ну а Гран-при фестиваля за самую веселую комедию удостоена лента «Стендап под прикрытием» – история о сотруднице полиции без чувства юмора, которая вынуждена внедриться в шоу стендап-комиков.

Первый в России Музей земства

Мы иногда сами не представляем, какие исторические богатства таятся в Тульской области, поэтому девиз «Хочешь узнать Россию – приезжай в Тулу» будет актуален всегда. В Крапивне появился новый музей, который для многих откроет новую страницу в истории страны – историю земства. Он так и называется: Музей земства.

Что мы вообще знаем о земствах, помимо этого давно вышедшего из употребления слова? Между тем за более чем полвека существования земского движения в российской провинции возникла развитая инфраструктура. Строились дороги, связывавшие между собой отдаленные села, в деревнях открывались школы, больницы или фельдшерские пункты. Земства еще в начале прошлого века выступали с инициативой всеобщего начального образования в России. Им было предоставлено право облагать население уездов сборами и повинностями на земские нужды, такие как строительство и обустройство школ, благотворительность, медицинская помощь, устройство дорог и мостов.

Но Музей земства впервые открыли только сейчас, в Тульской области. Да еще в Крапивне, в здании, где неоднократно по общественным делам бывал Толстой.

Есть воспоминания крапивенского старожила Сергея Александровича Стеснягина, который в 14 лет служил писарем в казначействе и в 1907 году видел Толстого: «Стоял хороший летний день. Было тихо, солнечно. Часов в 11 я вышел на крыльцо. Вижу: подъезжает в двухколесном экипаже старичок, в толстовке, широкие штаны заправлены в сапоги. На голове белая панама. Я его сразу узнал, потому что много раз видел его фотопортреты. Толстой привязал лошадь к коновязи и стал подниматься на крыльцо. Я ему низко поклонился, и граф мне также ответил поклоном».

Сергей Александрович говорил, что наверху в этом здании была такая комната, якобы камера предварительного заключения, ее называли «клоповником», и там держали секретаря Толстого Н. Гусева, заключенного за распространение запрещенных цензурой сочинений графа. Его-то и приезжал навестить Лев Николаевич.

Бывал Толстой в земской больнице, в уездном училище и женской прогимназии. Он принимал участие в работе земских учреждений в качестве гласного Крапивенского уездного земства, а затем и гласного губернского земства. Как гласный уездного земства, Толстой работал в комиссии для «обсуждения правил о лучшем устройстве отношений городов к земским учреждениям».

Одной из целей Толстого было поставить в уезде дело народного образования «на такую ногу, на которой оно не стоит и не стояло нигде в Европе». После того как в 1874 году его избрали от земства членом Крапивенского училищного совета и помощником уездного председателя училищного совета, количество школ в уезде за три месяца возросло до 64, а число учащихся с 956 до 2087. Для подготовки учителей Толстой хотел создать в Ясной Поляне семинарию для учителей — «университет в лаптях».

На церемонии открытия Музея земства директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая сказала: «Сегодня день, которого мы ждали почти двадцать лет. Мы шли к этому планомерно, шаг за шагом. Музей земства, который мы открываем сегодня, станет уже третьим музейным пространством, работающим в Крапивне. Такой маленький город – и такая серьезная музейная история».

Новый этап в жизни «Арсенала»

Футболисты «Арсенала» провели первый матч под руководством нового главного тренера Миодрага Божовича. Не победили, но оставили очень хорошее впечатление. «Арсенал» проигрывал 0:1, потом вел 2:1. В итоге всё закончилось боевой ничьей 2:2 с одной из самых стабильных и сильных команд российской Премьер-лиги – ЦСКА.

«Арсенал» играл ярко и без боязни. Его игра понравилась настолько, что комментарий губернатора Алексея Дюмина, который присутствовал на матче, был краткий:

– Могли и победить.

Что можно понимать как надежду на будущее от лица всех тульских болельщиков. С Божовичем тульская команда должна в скором времени поправить свое турнирные положение.

Степан Титов приглашает единомышленников

В регионе сейчас издается достаточно много краеведческой литературы. Например, в минувшие выходные в Щекино прошла презентация первого выпуска краеведческого альманаха «Дым отечества». Однако за многими такими новинками еще набегаешься – непонятно, где и как их можно заполучить.

Навстречу любителям тульской старины пошел региональный библиотечно-информационный комплекс, где открылась специализированная лавка «Степан Титов». Здесь можно будет найти все новинки краеведения и современной историко-краеведческой литературы. Это партнерский проект, который будет способствовать не только реализации малотиражной региональной литературы, но и просветительской деятельности, новым издательским проектам, способствующим информационному сопровождению туристических проектов, патриотическому воспитанию молодежи.

В открытии лавки принимала участие министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Ну и конечно, что бы это был за центр развития краеведческой мысли, если бы не открывал тулякам новые имена. Степан Иванович Титов – это реальный тульский купец, который жертвовал книги при основании Тульской губернской библиотеки в середине XIX века и позже помогал пополнять ее фонды. «Тульские губернские ведомости» называли Титова «образованным и благонамеренным гражданином» и призывали всех любителей чтения следовать его примеру для общественной пользы. С тех пор Тульская областная научная библиотека выросла до крупнейшего собрания, в ее фондах — около двух миллионов единиц хранения. Теперь вот таким образом она воздала должное одному из своих основателей.