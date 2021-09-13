Появились фото с места гибели двух человек из-за лося на дороге

Появились снимки с места смертельного ДТП в Алексинском районе Тульской области. По данным региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло в 21.50 на 2-м километре автоподъезда к населенному пункту Гурово.

«Мужчина 1982 года рождения, управляя автомобилем «Богдан 2111», совершил наезд на животное (лось), после чего совершил съезд в правый придорожный кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и его пассажир, мужчина 1971 года рождения, от полученных травм скончались», — сообщили в ГИБДД.

Тульская Госавтоинспекция напоминает – при наезде на животное нужно учитывать следующие рекомендации: