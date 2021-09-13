Появились фото с места гибели двух человек из-за лося на дороге
Трагедия произошла в Алексинском районе.
Появились снимки с места смертельного ДТП в Алексинском районе Тульской области. По данным региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло в 21.50 на 2-м километре автоподъезда к населенному пункту Гурово.
«Мужчина 1982 года рождения, управляя автомобилем «Богдан 2111», совершил наезд на животное (лось), после чего совершил съезд в правый придорожный кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и его пассажир, мужчина 1971 года рождения, от полученных травм скончались», — сообщили в ГИБДД.
Тульская Госавтоинспекция напоминает – при наезде на животное нужно учитывать следующие рекомендации:
- при любых повреждениях животному и автомобилю необходимо вызвать сотрудника ГИБДД — это полностью исключит возможность наказания за оставление места ДТП;
- если животное погибло либо получило серьезные повреждения, его владелец сможет получить компенсацию по программе ОСАГО — страховка будет выплачена в пределах 400 тыс. руб., так как животное относится к имуществу;
- если автомобиль получил повреждения, водитель сможет получить компенсацию по полису КАСКО либо с собственника животного, нарушившего обязанности по контролю за своим имуществом.
- Возможно возмещение ущерба, причиненного автомобилю, за счет собственника животного, для этого нужно доказать, что животное оказалось на дороге по вине своего владельца — например, если в результате утраты контроля за коровой она вышла на проезжую часть и попала под колеса машины. Определить вину в таком ДТП сможет только суд при рассмотрении гражданского дела.
- Если вина собственника животного в ДТП отсутствует, водителю предстоит возместить ущерб как владельцу источника повышенной опасности. Процедура возмещения ущерба может проходить в рамках ОСАГО либо путем подачи иска в суд. Для получения страховки владелец животного должен представить заявление и документы, подтверждающие размер причиненного ущерба.
- Стоимость домашних животных может быть определена оценщиком либо по документам об их приобретении.
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