В доме, где от удара током погибла женщина, проверяют все квартиры

На дверях подъездов дома №4 по ул. Демонстрации развесили объявления:

Происходящее связано со смертью 64-летней женщины, которая погибла от удара током в собственной ванной.

26-летняя дочь погибшей подробно общаться с прессой отказалась: у нее и отца сейчас нет никаких моральных сил. По словам девушки, ее мама зашла в ванную комнату, через какое-то время они с отцом услышали шум. Пробовали спасти женщину, достать тело, но получили небольшие разряды током, после чего вызвали скорую.

Ранее Myslo сообщал, что 12 сентября в доме №4 по ул. Демонстрации произошел несчастный случай. 64-летняя женщина принимала душ и внезапно получила сильный удар током. Известно, что разряд прошел по металлической лейке душа. Женщина скончалась на месте. Следственный комитет проводит проверку, рассматриваются все возможные версии случившегося.