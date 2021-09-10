Волонтеры «Молодой Гвардии»: нам важно принести немного чуда в каждую семью

Благодаря комплексной работе и сотрудничеству с различными организациями акции в этом году прошли значительно масштабнее, чем раньше. Активисты единого волонтерского штаба и входящие в него представители регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» навестили более 100 многодетных семей в различных муниципальных образованиях, помогли подготовиться к школе более 1000 юным жителям Тульской области.

– Большинство семей обращались к нам сами через социальные сети, – прокомментировал итоги руководитель Тульского регионального отделения «Молодой Гвардии» Никита Бурвиков. – Число детей, которым была оказана помощь, даже больше, чем мы предполагали. И в этом несомненная заслуга общественности. К акции присоединялись популярные блогеры, представители депутатского корпуса различного уровня.

Руководитель общественной организации «Союз инвалидов» Пролетарского округа города Тулы Лидия Павловна Прохорова поблагодарила всех, кто принимал участие в этой важной работе в преддверии учебного года. Прежде всего за то, что молодые парни и девушки дают возможность детям почувствовать ту заботу, которую, к сожалению, не все родители могут дать в полной мере. И это были вовсе не дежурные слова.

– Вы знаете, даже не дети, а многие мамочки были растроганы до слез, – поделилась своими эмоциями Лидия Павловна. – Может эта помощь была и небольшая, но для малоимущей многодетной семьи очень важная и конкретная. У нас есть много детей-инвалидов, которые занимаются на удаленке. Им нужны современные технические средства для учебного процесса. Сейчас вот я познакомила ребят с семьей, где мама взяла двоих приемных детей. Один из них с ДЦП. Очень важно, чтобы они чувствовали внимание к себе.

– Мы с вами знакомы уже скоро год, и я рад этому знакомству, – сказал в ответ на эти слова представитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Павел Астафьев. Он рассказал, что волонтерское движение будет продолжать свою работу дальше. В частности, по реализации благотворительной акции «Помоги учиться дома». Будет оказана помощь детям из семей, которые попали в трудные жизненные ситуации. Добровольцы передадут электронные гаджеты для комфортного обучения детей, которые по тем или иным причинам не могут очно присутствовать на занятиях в школах. Приедут даже в самые отдаленные пункты, чтобы дети могли полноценно участвовать в образовательном процессе.

А вообще же впереди Новый год – особый праздник для детей. У молодогвардейцев есть традиция перед Новым годом навещать семьи, где есть дети с особенностями развития, дарить, как это принято в новогодние дни, подарки. Эта акция называется «Елка желаний»,

– Постараемся порадовать как можно большее количество детишек. Думаю, у нас образовалась такая команда, что это нам по силам, – рассказал Павел Астафьев. – Нам важно привезти немножечко чуда, положительных эмоций в каждую такую семью.

Участнику волонтерских акций Владиславу Нагорному особенно понравилась идея волонтеров с экораскрасками.

– Эта акция была реализована с нуля и в короткие сроки. С момента установки пунктов по сбору макулатуры до создания раскрасок из переработанной бумаги прошло буквально два месяца. Детям Тульской области передано более тысячи раскрасок. Это важный вклад в развитие экологического движения в регионе. Юные туляки с ранних лет, в такой игровой форме будут осознавать важность бережного отношения к окружающей среде, – отметил Владислав Нагорный. – Отметил бы еще и тот факт, что сами жители областного центра активно включились в акцию. Добровольное участие каждого человека в жизни общества – очень важное и правильное дело.

На следующий год волонтеры решили немного модернизировать куб для приема макулатуры: сделать одну стенку прозрачной, из поликарбоната, чтобы можно было увидеть количество сданной макулатуры.

Депутат Госдумы, член фракции «Единой России» Николай Петрунин прокомментировал: