Топ-5 событий недели: самолет имени Макаровца, Дни городов и первый обладатель Кубка губернатора

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Именем тульского оружейника Николая Макаровца назван самолет

Имя конструктора Николая Макаровца присвоено воздушному судну ИЛ-76мд-90а. Этот самолет передан в состав 235-го военно-транспортного полка 18-й гвардейской военно-транспортной Краснознаменной Таганрогской орденов Суворова и Кутузова дивизии. А решение о присвоении имени Николая Макаровца новому воздушному судну принял Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Ранее с такой инициативой выступил губернатор Алексей Дюмин.

Николай Александрович – из послевоенного поколения мальчишек, родители которых познали все тяготы войны. Сам он вспоминал, что все его ровесники восхищались героями-ковпаковцами. Родился-то в Сумской области, партизанском крае. Хотел быть моряком-подводником, не приняли. И тогда поехал поступать в институт. В Туле конкурс был пятнадцать человек на место, но он его выдержал. Считал это судьбой. Мог ведь уехать в Киев, в Москву, а оказался в Туле.

Директором «Сплава» Николай Макаровец стал в 1985 году. И потом уже говорил, что очень благодарен коллективу за то, что он его воспринял. «Ведь я понимал, что тут работают прекрасные специалисты, и они тоже могли стать директорами».

Приоритетом Николая Александровича как руководителя крупного предприятия была разработка интеллектуальной продукции. Такой интеллектуальной продукцией для «Сплава» стало не только вооружение, но и уникальное гражданское производство. А своим главным своим достижением считал тот факт, что на предприятии даже в самые трудные времена никогда не задерживали зарплату.

Традиции трудолюбия и патриотизма

В последние дни лета сразу несколько райцентров области отметили День города. Торжества по этому случаю прошли в Белеве, Богородицке, Донском, Кимовске, Киреевске, Суворове и Щекине.

К жителей этих городов обратился губернатор Алексей Дюмин.

Он отметил, что сегодня города региона активно развиваются, сохраняя при этом исторические и культурные традиции. Ремонтируются дороги, создаются новые жилые кварталы, спортивные и социальные объекты. Появляется все больше ухоженных общественных пространств, которые становятся точками притяжения для жителей и гостей.

«Города Тульской области становятся комфортней и современней. И такими их делаете вы – неравнодушные, инициативные граждане, работающие на благо родного края. Вы храните славные традиции трудолюбия и патриотизма. Пусть отзывчивость и самоотдача и впредь помогают приумножать потенциал городов», – подчеркнул глава региона.

Правительство России помогает тулякам отремонтировать мосты

Правительство РФ выделило 265 млн рублей на ускорение ремонта Баташевского и Демидовского мостов в Туле, а также на ремонт трамвайных путей от ул. Октябрьской до ул. Пролетарской.

На развитие транспортной инфраструктуры в российских регионах дополнительно направят свыше 8,7 млрд рублей. Эти деньги пойдут на финансирование значимых проектов в 23 регионах страны. Среди них есть и Тульская область.

Всего же в этом году в Туле должны начать ремонт трех мостовых сооружений: Баташевского моста, Московского и Демидовского путепроводов. По ним уже разработана проектная документация. Совместно с федеральным Минтрансом город выделил на эти объекты 280 млн рублей.

Единовременную выплату получат 522 тысячи тульских пенсионеров

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым гражданам, получающим пенсию, будет предоставлена единовременная денежная выплата в 10 тысяч рублей.

Право на нее получат граждане, постоянно проживающие на территории России и по состоянию на 31 августа 2021 года являющиеся получателями пенсии. В первую очередь выплаты будут сделаны тем, кому пенсия начисляется на банковский счет.

По предварительным данным, в Тульской области единовременную выплату получат более 522 тысяч граждан.

Денежные средства будут выплачены в сентябре 2021 года. Указанная выплата будет осуществлена в проактивном режиме на основании данных, имеющихся в Пенсионном фонде РФ. Подавать заявление для получения выплаты гражданам не нужно.

Единовременная выплата не будет учитываться при определении права гражданина на получение иных выплат или мер социальной поддержки, из этой суммы нельзя произвести удержания на основании исполнительных документов.

Ярославский «Локомотив» – первый обладатель Кубка губернатора

В Ледовом дворце Тулы завершился Кубок губернатора Тульской области по хоккею среди молодежных команд. Это был первый крупный хоккейный турнир в Туле, которая в этом году впервые будет представлена в чемпионате России, да еще двумя командами – в молодежной и высшей лигах.

В торжественной церемонии открытия принимали участие Губернатор Алексей Дюмин, знаменитый советский хоккеист и тренер Борис Михайлов, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы, СССР Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Харламова Илья Ковальчук, обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира Александр Овечкин, председатель совета директоров АО ГК «Полипласт» Ильсур Шамсутдинов.

Победителем турнира стал ярославский «Локомотив», на втором месте — московский «Спартак». «Академия хоккея им. Б. П. Михайлова», представляющая Тульскую область, заняла 3-е место.

Заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров поздравил призеров, вручил кубок победителям и наградил лучших игроков.

В числе лауреатов турнира оказались два представителя тульской Академии Михайлова. Денис Попов получил приз как лучший вратарь турнира, а лучшим бомбардиром стал Вадим Сивчук.