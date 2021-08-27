Определены лауреаты премии «Идеи для будущего»

Молодые ученые и специалисты тульских предприятий, преподаватели школ области получат награды за свои научные и профессиональные достижения.

Идея о том, чтобы учредить в нашем регионе особую награду в Год науки и технологий, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, впервые прозвучала еще в феврале – на традиционном ежегодном приеме в Тульской областной Думе, посвященном Дню российской науки.

Думская фракция «Единая Россия» и благотворительный фонд «Территория добрых дел» приняли решение учредить премию, призванную содействовать общественному признанию социальной значимости деятельности в сфере образования и науки. Определили три категории номинантов: молодые ученые, в том числе студенты, аспиранты и докторанты, преподаватели вузов; молодые специалисты различных отраслей экономики; преподаватели – организаторы и кураторы творчества и исследовательской работы учеников. В общей сложности, 26 премий.

Заявок поступило 48, причем больше всего в категории «Молодые ученые»: 20 заявок на 7 премий. По результатам нескольких этапов отбора были определены 23 лауреатов: по 6 молодых ученых и молодых специалистов и 11 педагогов.

Председатель Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Николай Воробьев:

Николай Воробьев – Замечательно, что на премию номинировано так много наших земляков – молодые ученые ведущих тульских вузов, молодые специалисты предприятий, педагоги практически со всей области. Они – золотой фонд нашего региона! Мы гордимся ими и искренне верим, что все разработки, которые они представили, найдут практическое применение, принесут пользу людям в самых разных сферах.

Машиностроение, экология, строительство, IT-технологии, гуманитарные науки – интересы молодых ученых чрезвычайно широки. Высокую оценку получили и работы тех участников, что уже трудятся на производстве и предлагают свои разработки, чтобы повысить качество продукции, снизить себестоимость и трудозатраты. Это ценные предложения, и их важно поддерживать и продвигать.

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в областной Думе Галина Алешина говорит:

Галина Алешина – Все начинается со школьной скамьи. Именно учителя дают путевку в жизнь будущим ученым и инженерам, изобретателям и руководителям производства. Без сомнения, доля труда педагогов есть в победе каждого лауреата.

Официальная церемония награждения лауреатов состоится совсем скоро. А вот список лауреатов премии в номинации «Молодые ученые»:

Грачева Инесса Александровна; Каманина Ольга Александровна; Романов Павел Витальевич; Глазунова Анастасия Валерьевна; Кутепов Сергей Николаевич; Малий Дмитрий Владимирович;

в номинации «Молодые специалисты»:

Щукина Анна Александровна; Суряхина Юлия Сергеевна; Шемелев Сергей Евгеньевич; Григоров Андрей Сергеевич; Лисовская Екатерина Владимировна; Суслин Александр Андреевич;

в номинации «Педагоги»: