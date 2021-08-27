Определены лауреаты премии «Идеи для будущего»
Молодые ученые и специалисты тульских предприятий, преподаватели школ области получат награды за свои научные и профессиональные достижения.
Идея о том, чтобы учредить в нашем регионе особую награду в Год науки и технологий, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, впервые прозвучала еще в феврале – на традиционном ежегодном приеме в Тульской областной Думе, посвященном Дню российской науки.
Думская фракция «Единая Россия» и благотворительный фонд «Территория добрых дел» приняли решение учредить премию, призванную содействовать общественному признанию социальной значимости деятельности в сфере образования и науки. Определили три категории номинантов: молодые ученые, в том числе студенты, аспиранты и докторанты, преподаватели вузов; молодые специалисты различных отраслей экономики; преподаватели – организаторы и кураторы творчества и исследовательской работы учеников. В общей сложности, 26 премий.
Заявок поступило 48, причем больше всего в категории «Молодые ученые»: 20 заявок на 7 премий. По результатам нескольких этапов отбора были определены 23 лауреатов: по 6 молодых ученых и молодых специалистов и 11 педагогов.
Председатель Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Николай Воробьев:
Николай Воробьев
– Замечательно, что на премию номинировано так много наших земляков – молодые ученые ведущих тульских вузов, молодые специалисты предприятий, педагоги практически со всей области. Они – золотой фонд нашего региона! Мы гордимся ими и искренне верим, что все разработки, которые они представили, найдут практическое применение, принесут пользу людям в самых разных сферах.
Машиностроение, экология, строительство, IT-технологии, гуманитарные науки – интересы молодых ученых чрезвычайно широки. Высокую оценку получили и работы тех участников, что уже трудятся на производстве и предлагают свои разработки, чтобы повысить качество продукции, снизить себестоимость и трудозатраты. Это ценные предложения, и их важно поддерживать и продвигать.
Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в областной Думе Галина Алешина говорит:
Галина Алешина
– Все начинается со школьной скамьи. Именно учителя дают путевку в жизнь будущим ученым и инженерам, изобретателям и руководителям производства. Без сомнения, доля труда педагогов есть в победе каждого лауреата.
Официальная церемония награждения лауреатов состоится совсем скоро. А вот список лауреатов премии в номинации «Молодые ученые»:
- Грачева Инесса Александровна;
- Каманина Ольга Александровна;
- Романов Павел Витальевич;
- Глазунова Анастасия Валерьевна;
- Кутепов Сергей Николаевич;
- Малий Дмитрий Владимирович;
в номинации «Молодые специалисты»:
- Щукина Анна Александровна;
- Суряхина Юлия Сергеевна;
- Шемелев Сергей Евгеньевич;
- Григоров Андрей Сергеевич;
- Лисовская Екатерина Владимировна;
- Суслин Александр Андреевич;
в номинации «Педагоги»:
- Сафронова Юлия Михайловна;
- Байдикова Валентина Борисовна;
- Карпова Вера Михайловна;
- Самгина Марина Алексеевна;
- Жабо Юлия Владимировна;
- Харихонов Артем Юрьевич;
- Баркова Марина Максимовна;
- Култыгина Антонина Егоровна;
- Зябрева Дарья Сергеевна;
- Петров Виктор Николаевич;
- Зудова Елена Валериевна.