Волейболистки «Тулицы» вышли в плей-офф Кубка России по пляжному волейболу

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Нашу команду представляют две юные тулячки — Дарья Киняшева и Анастасия Сергеева.

В Витязево на спортивной базе «Волейград» проходит финальный этап Кубка России по пляжному волейболу среди женских команд. Волейбольный клуб «Тулица» на этом турнире представляют две юные тулячки — Дарья Киняшева и Анастасия Сергеева.

Накануне девушки одержали важную победу над командой «Динамо-АК БАРС» (Казань) — 2:1 (21:19, 8:21, 17:15). Этот результат позволил Дарье и Анастасии выйти в плей-офф турнира.