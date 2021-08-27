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Волейболистки «Тулицы» вышли в плей-офф Кубка России по пляжному волейболу
Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Волейболистки «Тулицы» вышли в плей-офф Кубка России по пляжному волейболу

Нашу команду представляют две юные тулячки — Дарья Киняшева и Анастасия Сергеева.

В Витязево на спортивной базе «Волейград» проходит финальный этап Кубка России по пляжному волейболу среди женских команд. Волейбольный клуб «Тулица» на этом турнире представляют две юные тулячки — Дарья Киняшева и Анастасия Сергеева.

Накануне девушки одержали важную победу над командой «Динамо-АК БАРС» (Казань) — 2:1 (21:19, 8:21, 17:15). Этот результат позволил Дарье и Анастасии выйти в плей-офф турнира.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:30 0
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