Финансовые лайфхаки от Остапа Бендера

27 августа отмечается День российского кино. У каждого есть свои любимые персонажи из отечественных фильмов. Но великий комбинатор Остап Бендер — киногерой, великолепно сыгранный Сергеем Юрским, Андреем Мироновым и Арчилом Гомиашвили, едва ли оставил хоть кого-нибудь равнодушным.

«Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?»

Комбинатор был абсолютно прав, иронически отвечая на вопрос наглого мальчишки. В современном контексте это бы звучало так: «Может быть, тебе еще ПИН-код от карты и пароль из СМС дать?» Увы, чаще всего люди теряют свои деньги не потому, что до их счетов добрались хакеры или грабители кошелек на улице отобрали. Владельцы карт чаще всего сами называют конфиденциальную информацию, с помощью которой мошенники получают доступ к их сбережениям. Запомните: если вы передали секретные данные аферистам, банк не обязан компенсировать потерянное.

«Финансовая пропасть — самая глубокая из всех пропастей, в неё можно падать всю жизнь»

Вряд ли идейный борец за денежные знаки Остап Бендер слышал про популярный сегодня тренд — осознанное потребление. Люди контролируют свои расходы, отказываются от спонтанных покупок, а по магазинам ходят с конкретными списками. Они откладывают деньги на черный день, копят на крупные покупки. Тут на помощь может прийти кредит — удобный финансовый инструмент. Главное — всё просчитать и взвесить свои силы: а точно ли вы сможете вернуть взятые в долг деньги? Эксперты рекомендуют, чтобы уровень кредитной нагрузки человека не превышал 30% от его дохода, иначе и в долговую яму недолго попасть.

«Полное спокойствие может дать человеку только страховой полис»

Удивительно, но тут с великим комбинатором даже не поспоришь. Конечно, наличие страховок не избавит от несчастных случаев, болезней и других неприятностей, но заметно смягчит их последствия. Затопили соседей? Ужасная ситуация, но страховая компания оплатит ремонт и вам не придется его делать за свой счет. Сосед-лихач поцарапал крыло на машине? Полис КАСКО покроет расходы. При оформлении кредита сотрудники банка часто предлагают клиентам приобрести добровольное страхование жизни или здоровья. Конечно, вы вправе отказаться, однако в случае болезни такой полис может защитить вас от финансовых затруднений и испорченной кредитной истории.

«Вот я и миллионер! Сбылись мечты идиота!»

Мошенники, как правило, играют на двух человеческих слабостях — страхе потерять свои деньги и желании быстро, как в сказке, разбогатеть. Найти клад, выиграть миллион в лотерею сегодня мечтают многие, несмотря на то, что уже давно не дети. Аферисты обзванивают «счастливчиков», уверяя, что фортуна улыбнулась именно им, рассылают «письма счастья» на почту или предлагают пройти нехитрые опросы с приличным вознаграждением. Они обещают выдать деньги под самыми разными предлогами. Вы пострадали в финансовой пирамиде много лет назад? Получите компенсацию! Только сначала оплатите комиссию за перевод денег. Результат всегда один — «победитель» в конце ничего не получает.

«Киса, я хочу вас спросить как художник — художника: вы рисовать умеете?»

Современные мошенники — отличные «художники». Они легко подделывают письма от различных организаций и ведомств, сообщая, что якобы необходимо оплатить пошлину, налог или штраф. Среди подделок — и сайты банков, известных компаний, интернет-магазинов, порталов, платежных страниц. Аферисты рассчитывают на невнимательность людей. Сайт-фальшивка копирует фирменный стиль подлинной страницы, похожее название часто отличается на одну-две буквы или цифры от оригинала, но кто это заметит? А последствия всегда одни и те же: человек переводит деньги не настоящей компании, а мошенникам. Они же получают и ваши персональные данные.

«Он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их недостатка».

До зарплаты далеко, а на карте уже пусто. Знакомо? А всё потому, что у вас нет финансового плана и самодисциплины. Чтобы деньги внезапно не заканчивались, необходимо проанализировать свой бюджет. Запишите в два столбца ваши постоянные доходы и расходы. Это можно сделать даже в обычной тетрадке, хотя гораздо удобнее скачать любое тематическое мобильное приложение. Если ваши расходы превышают доходы, значит, вы живете не по средствам и вам стоит пересмотреть свои траты, чтобы избежать серьезных финансовых проблем в будущем. Заведите непреложное правило — откладывать ежемесячно 10% от своего дохода — это будет «подушкой безопасности», которая поможет вам в случае экстренной ситуации.