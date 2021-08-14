В день физкультурника туляки пропагандировали ЗОЖ своим примером

На минувшей неделе небо слегка попугало нас тучами и дождем, но к субботе все распогодилось

Один из самых лучших летних праздников – День физкультурника требовал солнца, летнего настроения и ясного неба. Так оно и случилось.

Главный спортивный праздник Тулы прошел на центральном стадионе «Арсенал», где для соревнований, турниров, гонок, матчевых встреч была использована практически вся территория. Юные спортсмены проводили показательные выступления по борьбе, играли в футбол, хоккей, настольный теннис и баскетбол, устраивали мастер-классы по фехтованию, гимнастике и стрельбе из лука.

Был развернут и небольшой медицинский лагерь, в котором можно было провести тесты, свидетельствующие о состоянии здоровья, получить консультации специалистов по медицинской профилактике и рекомендации по здоровому образу жизни.

2021-й год примечателен еще и тем, что исполнилось 90 лет с момента создания Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом напомнил, обратившись к участникам спортивного праздника председатель Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Николай Воробьев.

- Сегодня это движение опять становится популярным и массовым. Нормы ГТО сдали более сорока тысяч туляков. Четверо из них в индивидуальных зачетах получили право принять участие на всероссийских соревнованиях, которые в этом году пройдут в международном детском центре «Артек», - отметил Николай Воробьев.

Путевки победителям были вручены во время праздника. Николай Юрьевич признался, что не пропустил ни одного Дня физкультурника. Наряду с новым годом и главным праздником России Девятое мая он стал одним из тех дней, когда стараешься быть в гуще событий.

– Когда был моложе, сам принимал участие в событиях этого дня. Сейчас больше стараюсь просто поддерживать хорошую физическую форму – занимаюсь на тренажерах, утренней гимнастикой.

Проект «Спорт – норма жизни», по его словам, когда-то был задуман партией «Единая Россия», сейчас же стал федеральным. Сегодня каждый туляк от мала до велика может заняться спортом.

– Мы видим сколько сейчас в области сдается новых спортивных объектов. Совсем недавно открыли новый спортивный зал в Суворовском районе. Открыли ФОК с плавательным бассейном в Белеве. Во многих районных центрах, находящихся в отдалении от областного центра, строятся и реконструируются спортивные объекты. Физкультура просто становится модным образом жизни. На это обращает внимание правительство страны, политику пропаганды здорового образа жизни поддерживает губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Многие наши депутаты возглавляют спортивные федерации, входят в попечительские советы. Тем самым не на словах, а на деле развивают спорт в регионах. Поэтому я бы назвал День физкультурника всенародным праздником.

К участникам и гостям праздника обратился министр спорта Тульской области Андрей Журавлев. Он отметил, что в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» и при поддержке губернатора области Алексея Дюмина в регионе появляются новые современные спортивные объекты. Это мотивирует туляков заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. А для всех, кто приходит в спорт, он становится нормой жизни. Благодаря тренерам, учителям физкультуры дети выбирают путь спорта и впоследствии приумножают славу региона. Не все станут олимпийскими чемпионами, но спорт учит людей системности. Спортивная подготовка пригодится в дальнейшей жизни. Она научит преодолевать трудности, быть целеустремленным человеком.

Среди гостей праздника был и депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Виктор Дзюба, который с удовольствием рассказал о своих первых шагах в спорте.

– Когда я с отличием окончил первый класс Яснополянской школы, мои родители отдали меня в музыкальную школу по классу «аккордеон». Но мне очень хотелось заниматься дзюдо, и я записался в секцию тайно от них. Стал посещать тренировки, не забывая и про музыкальную школу. Кто бы тогда мог подумать, что пройдет много лет, и с 2011 года я начну оказывать содействие развитию дзюдо, а в 2015-м руководство Федерации дзюдо России предложит мне возглавить местную федерацию. Так получилось, что и мой сын Кирилл стал мастером спорта по дзюдо.

Виктор Дзюба рассказал также о том, что очень важно, по его мнению, уделять как можно больше внимания дворовому спорту. В Тульском регионе очень много делается для этого.

- Я даже по-хорошему завидую современной молодежи. Мы в свое время ждали, когда грянут морозы, чтобы нельзя было ходить в школу, но можно пойти на каток. Экипированы были по-разному – кто-то играл в хоккей на беговых коньках, кто-то прикручивал коньки к валенкам. Но главное, нам это все нравилось, был азарт. В то время еще надо было суметь уговорить директора школы залить лед на катке. А сейчас появились великолепные хоккейные коробки, спортивные площадки. Все сделано для того, чтобы вести здоровый образ жизни. Я сам до сих пор хожу в спортивный зал, к своим дзюдоистам. Но занимаюсь уже для себя. Работаю с железом, боксирую. А еще полюбил шахматы, которыми занимался когда-то в детстве. Играю иногда с друзьями, коллегами.

День физкультурника – такой праздник, когда все кругом хотят поделиться улыбками, хорошим настроением. Ну а где искать улыбки, если не у членов клуба, который так и называется – «Улыбка». Здесь занимаются северной ходьбой, которую когда-то называли скандинавской. Это очень демократичный вид спорта, в котором требуются лишь удобная обувь, правильные палки, собственный позитив и, хотя бы на первых порах, консультация опытного инструктора, чтобы обучиться правильной технике. Зато это вид спорта для всех возрастов. Самой молодой участнице клуба – шестнадцать, самой возрастной – девяносто пять.

– А вам слабо заняться северной ходьбой?! – призывает туляков руководитель клуба «Улыбка», инструктор Елена Чернова. – Всех приглашаю на наши занятия. Они у нас проходят по грантовскому проекту «Тульское долголетие» и абсолютно бесплатны. Сейчас мы работаем еще и с предприятиями – «Сплав», машиностроительный и патронный заводы, «Щекиноазот», некоторыми санаториями. Везде нам рады, везде ждут. Сегодня мы весело провели время. Соревновались на дистанции километр триста метров, и даже станцевали на палках свой специальный танец. Это наш праздник – ведь мы пропагандируем здоровье, позитив, занимаемся командообразующим спортом.

У каждого спортсмена – свои радости. Для кого-то они в молодецкой удали, поднятии тяжестей. Любители силовых единоборств радовали себя и публику демонстрацией силы. В программе были традиционные забавы – народный жим, когда поднимают штангу весом своего тела, перекатывание автомобильных шин, армрестлинг, перекатывание автомобиля.

– Девочки катают мою легковушку, а парни – автофургон Ивеко. Но он легкий, в нем всего-то две с половиной тонны, – прокомментировал предстоящие упражнения легенда тульского силового экстрима Андрей Павловский.

Было в программе и популярное, но очень неудобное упражнение Rolling Thunder. Это когда поднимают вес, держась за очень неудобную ручку. Мало того, что она очень плохо ложится в ладонь – диаметром 60 сантиметров, так еще и крутится. Нужна специальная техника.

В Туле один из мастеров Rolling Thunder – Михаил Свистунов. Его результаты, между прочим, на уровне лучших европейских атлетов. Мы спросили Михаила о его рекорде. Он скромно ответил, что поднимает вес 107 раз. Фантастический результат. Попробуйте, и сами поймете.

Привлекали внимание и показательные выступления молодежи в белоснежных кимоно, которые занимаются новым олимпийским видом спорта тхэквондо. В Туле, правда, практикуют его разновидность – тхэквондо ИТФ. Этот вид спорта хорош тем, что в него входят не только единоборства как таковые, но и многочисленные формальные комплексы, где спортсмен демонстрируют навыки ударной техники без контакта с другим соперником.

Есть, например, упражнения, в которых спортсмены наносят удары ногами по укрепленной особым образом доске. Минимальная установленная высота на чемпионатах России – два метра тридцать сантиметров, до которой не все и рукой-то дотянутся. Вот такой вот спорт.

– У нас сейчас есть четырнадцать залов, где проходят занятия, во всех районах города, – рассказал президент федерации тхэквондо области Александр Рахаев. – Тренируются и девушки, и парни. Девушек очень много, им нравится, что это яркий и красивый вид спорта. Возраст занимающихся – с четырех лет. У малышей, конечно же, это совсем не бои, а особая гимнастика. Тхэквондо хорошо еще и тем, что взрослые спортсмены, завершая карьеру в спаррингах, продолжают заниматься и просто оттачивают ударную технику.