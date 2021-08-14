В Тульской области дали новую жизнь рецептам XVIII столетия

Фестиваль приурочен к 275-летию со дня рождения автора «Русской поварни», тульского учёного-энциклопедиста, писателя, переводчика, одного из основоположников кулинарной литературы в России Василия Алексеевича Лёвшина.

Восемь ресторанов Тулы, Дубны, Кимовска, Заокского и Венёвского районов предлагают гостям тематические сет-меню по поваренным книгам Василия Лёвшина. Попробовать блюда по рецептам XVIII века можно будет до 12 сентября.

При разработке фестивальных меню особое внимание уделялось «Русской поварне» (1816). Это первая в истории кулинарная книга, посвящённая исключительно русской кухне, кулинарной технике и методам заготовления продуктов. Шеф-повара ресторанов переосмыслили рецепты из книг и создали блюда в современном ключе с сохранением исторической основы.

Во время фестиваля гости попробуют такие исторические блюда, как тельно?е, раковая уха, сморчковый суп, кундюмы, ты?ковник, пшённый пирог, овсяный кисель, левашники, старинные сырники.

Для тех, кого не удивишь такими названиями, шеф-повара тульских ресторанов предложили свои авторские версии вкусовых сочетаний XVIII столетия: индейки с солёным лимоном, утки с пряным соусом из красного вина, курицы с соусом из рислинга и крыжовником, говяжьих хвостов с репой, миндального бланманже с шоколадом.

«В своем ежегодном Послании губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил: «Хотите узнать Россию - начните с Тулы». И мы делаем все, чтобы показать наше уникальное культурное наследие гостям региона. Василий Лёвшин — знаковая для русской гастрономии фигура, его жизнь неразрывно связана с Тульской областью. Но сейчас о нем мало знают даже жители области. Теперь и у туляков, и у гостей региона появится возможность больше узнать о русском поваренном искусстве», – отметила председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.

Исторический консультант фестиваля — кандидат филологических наук и историк русской кухни Максим Марусенков. В 2016 году под его редакцией и при поддержке ресторана «Марк и Лев» вышло юбилейное подарочное издание «Русской поварни». Эта книга положила начало актуализации творческого наследия Василия Лёвшина.