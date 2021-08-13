Стационарные санузлы на Казанской набережной будут подключены к центральной канализации

Фото из архива Myslo.

- Существующие туалеты требуют периодической очистки специальной ассенизаторской машиной. В обычные дни для этого два-три раза на набережную заезжает техника. А если проводятся массовые мероприятия, нужно 5−6 заездов. Согласен, существующий порядок очистки доставляет определенное неудобство жителям и гостям города, гуляющим по набережной. Поэтому принято решение провести работы по подключению существующих туалетов к городской системе канализации.

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Вообще запах с очистных сооружений— проблема для Тулы. Туляки жалуются на неприятные «ароматы» давно. Победить запах пытались с помощью «свечи» и специальных куполов. Проект строительства цеха по обезвоживанию осадков был заморожен. Сейчас мы его актуализируем, планируем воплотить в жизнь с помощью инфраструктурных кредитов, о которых говорил президент. Одновременно намерены приступить к разработке концепции комплексной реконструкции очистных сооружений. Реализация этих мероприятий должна снять проблему. Этот вопрос — на контроле у губернатора.