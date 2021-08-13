новости
новости
Регистрация
Стационарные санузлы на Казанской набережной будут подключены к центральной канализации
Фото из архива Myslo.

Стационарные санузлы на Казанской набережной будут подключены к центральной канализации

Об этом глава администрации Тулы Дмитрий Миляев рассказал в интервью Myslo.

- Существующие туалеты требуют периодической очистки специальной ассенизаторской машиной. В обычные дни для этого два-три раза на набережную заезжает техника. А если проводятся массовые мероприятия, нужно 5−6 заездов. Согласен, существующий порядок очистки доставляет определенное неудобство жителям и гостям города, гуляющим по набережной. Поэтому принято решение провести работы по подключению существующих туалетов к городской системе канализации.
 

Читайте по теме: В Тульской области в общественных пространствах обустроят санузлы

Вообще запах с очистных сооружений— проблема для Тулы. Туляки жалуются на неприятные «ароматы» давно. Победить запах пытались с помощью «свечи» и специальных куполов. Проект строительства цеха по обезвоживанию осадков был заморожен. Сейчас мы его актуализируем, планируем воплотить в жизнь с помощью инфраструктурных кредитов, о которых говорил президент. Одновременно намерены приступить к разработке концепции комплексной реконструкции очистных сооружений. Реализация этих мероприятий должна снять проблему. Этот вопрос — на контроле у губернатора.
 
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 18:18 +2
Другие статьи по темам
Событие
туалетынабережная
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В день физкультурника туляки пропагандировали ЗОЖ своим примером
В день физкультурника туляки пропагандировали ЗОЖ своим примером
С января по июнь 50 жителей Тульской области осуждены за нападения на полицейских
С января по июнь 50 жителей Тульской области осуждены за нападения на полицейских
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.