Топ-5 событий недели: тульские олимпийцы, благодарность за доверие, «Засечная черта», Кощей и «Русский дух»

Медали тульских олимпийцев

Завершились Олимпийские игры в Токио. В последнюю неделю награды главных соревнований планеты выигрывали и тульские спортсмены.

Велогонщица команды Marathon-Tula Тульской области Гульназ Хатунцева в тандеме с Марией Новолодской завоевала бронзовую медаль в мэдисоне.

Женская гонка в этом виде программы впервые была представлена на Олимпийских играх. Так что успех российских спортсменок в каком-то смысле стал историческим. Да и у мужчин она имеет весьма недолгую историю. Мужской мэдисон вошел в программу Олимпиад только в 2000 году в Сиднее, а в 2012-м уже исключен. В Токио состоялось его возвращение на Олимпийские игры.

Мэдисон — командная гонка на выносливость, со своей очень непростой тактикой. Поэтому для победы надо обладать не только хорошей физической подготовкой, но и постоянно держать в уме развитие событий во время гонки, просчитывать развитие событий.

Гульназ Хатунцева — многократный призер чемпионатов Европы. Тульскую область представляет с 2020 года. Летом 2021 года Гульназ Хатунцева стала серебряным призером чемпионата России по велосипедному спорту на шоссе в гонке критериум.

«На треке в Токио вы показали хороший результат, внесли весомый вклад в укрепление позиций российской сборной. Завоеванная медаль — достойная награда за мастерство, самоотдачу и командную сплоченность. Тульская область гордится вами», — говорится в поздравлении Хатунцевой губернатора области Алексея Дюмина.

Еще одна бронза в велоспорте у тулячки Анастасии Войновой, которая вместе с Дарьей Шмелевой выиграла бронзовые медали в командном спринте. Анастасия Войнова родилась в Ясногорске, и свою спортивную карьеру начинала в Тульской области. Однако с 2011 года живет и тренируется в Москве. Пять лет назад, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, в этом же виде гонок Анастасия Войнова выиграла серебряную медаль. Теперь она двукратный призер Олимпийских игр.

Бронзовым призером Олимпиады стал и еще один уроженец Тульской области — Сергей Семенов. Он представлял Россию в греко-римской борьбе, да еще в самой зрелищной категории тяжеловесов — до 130 килограммов. Сергей Семенов родился в Туле, начинал тренироваться у легендарного тульского тренера Валентина Прусова в спортшколе «Юность».

Алексей Дюмин: спасибо за доверие!

Завершен срок выдвижения кандидатов в губернаторы Тульской области. Заключительным днем подачи документов стало 4 августа. О своих намерениях участвовать в выборах главы региона в итоге заявили 4 кандидата.

Алексей Дюмин уже представил в облизбирком документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора Тульской области. Среди документов — листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований, первый финансовый отчет кандидата, подписные листы с подписями избирателей (2% от общего числа избирателей региона) и др.

Для поддержки самовыдвиженца подписи собирали 620 волонтеров. Среди участников сбора подписей — волонтер Штаба Алексея Дюмина, специалист проекта «Народный контроль. ЖКХ» Екатерина Мазалова.

По словам Екатерины, «общаться в таком формате было интересно. Люди положительно реагировали на предложение поддержать Алексея Геннадьевича. Всего за несколько дней волонтеры собрали более 25 тысяч подписей — как на бумажных носителях, так и с помощью портала Госуслуг».

«Спасибо всем за доверие!» — сказал Алексей Дюмин во время передачи подписей.

Ослабление ограничений

В Тульской области на минувшей неделе существенно ослаблены коронавирусные ограничения.

Так, возобновилась деятельность детских игровых комнат и аттракционов в торгово-развлекательных центрах. Организации общепита могут работать без ограничения по времени при условии заполнения зала не более чем на 80 процентов, а также выполнения требований Роспотребнадзора.

Отменены рекомендации о приостановлении в ночное время деятельности ночных клубов, баров, дискотек, караоке, бильярдных, боулинг-клубов и кальянных, а также о посещении парков и общественных пространств.

Норма заполняемости театров, кинотеатров и спортивных объектов увеличена с 30 до 50%.

Проведение мероприятий возможно при условии соблюдения требований федерального Роспотребнадзора.

Также сняты ограничения для отдельных предприятий, допускающие нахождение на рабочих местах без масок. Однако другие требования (дезинфекция, измерение температуры и т. д. ) по-прежнему необходимо соблюдать.

Царство Кощея и силушка русская

Сразу несколько населенных пунктов Тульской области — поселки Дубна и Новогуровский, города Алексин и Узловая отметили на минувших выходных годовщины со дня основания.

В Алексине в парке «Жалка» в честь праздника появился арт-объект «Царство Кощея Бессмертного» — двухметровая деревянная скульптура Кощея с троном и двумя дубовыми сундуками, над которыми ему полагается чахнуть. Впрочем, скорее всего Кощей чахнет не над златом, а по причине отсутствия подходящей компании. Одному всегда скучно. Но уже в этом году авторы программы «Загляни в сказку» обещают установить пятнадцать богатырей, лешего, а также бабу Ягу со ступой-космолетом и, само собой, древним и неприкосновенным животным котом. В перспективе прилетит и

Змей Горыныч. Вообще же проект благоустройства «Загляни в сказку» в парке «Жалка» рассчитан до 2025 года.

«Русский дух — 2021»

В Узловой в рамках праздника прошел открытый турнир по силовому экстриму «Русский дух — 2021». Настоящие русские богатыри показывали удаль и силушку молодецкую, участвовали в различных забавных конкурсах — таких, как переворачивание автомобильной покрышки, и вообще своим примером пропагандировали будущим богатырям необходимость расти здоровыми и крепкими.

С Днем города жителей поздравил губернатор Алексей Дюмин. Он отметил, что сегодняшнее поколение продолжает славные традиции предков, и своими достижениями вносит большой вклад не только в развитие малой родины, но и всей Тульской области.

Алексей Дюмин отметил также, что Узловая — в числе лидеров экономического развития региона. Сегодня там продолжается реализация целого ряда инвестиционных проектов, создается все больше рабочих мест. Особое внимание уделяется социальным объектам.

Гостем Дней Узловой и Алексина была также уполномоченный губернатора Тульской области Надежда Школкина. Она пожелала жителям процветания и большего количества идей, благодаря которым их любимые города будут развиваться дальше.

Создан «Засечный маршрут» Тульской области

Недавний юбилей 500-летия тульской Большой засечной черты продолжает историю малых городов области. Так, в усадьбе дворян Мосоловых в Дубне подписано соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает кооперацию между музеями западного культурного кластера Тульской области.

Речь идет о четырнадцать федеральных, региональных, муниципальных и частных музеях, расположенных в Дубне, Крапивне, Одоеве, Белеве и Чекалине. Инициатором соглашения выступило министерство культуры Тульской области. Кооперация предусматривает разработку совместных туристических маршрутов и программ, которые позволят лучше узнать историю края не только туристам, но и жителям области. Путешествуя по малым историческим местам, туляки заново откроют для себя удивительный мир истории, который у нас имеется, увидят казалось бы знакомые места по-новому.

Также в усадьбе дворян Мосоловых состоялось торжественное открытие памятного бюста последнему владельцу Дубенского чугунолитейного завода и усадьбы, русскому офицеру и общественному деятелю — Алексею Ивановичу Мосолову. А на Аллее Славы Дубны открылись три новые таблички, посвященные людям, прославившим Дубенский район и внесшим вклад в его развитие.

Это генерал-лейтенант Русской императорской армии Иван Михайлович Вадбольский. Иван Михайлович — герой войны 1812 года, владелец имения в с. Любень Одоевского уезда (ныне Дубенский район).

Мореплаватель, исследователь северо-западного побережья Северной Америки, северной части Тихого океана и северо-восточного побережья Азии Алексей Ильич Чириков — уроженец села Аверкиевское-Лужное Тульского уезда (ныне Дубенский район).

Ну, а имя промышленника и предпринимателя Никиты Демидовича (Антюфеева) Демидова известно каждому туляку. Никита Демидов — один из основоположников металлургической промышленности России, уроженец с. Павшино Московской губернии (ныне Дубенский район).

Всего на Аллее Славы установлено 35 именных памятных табличек.