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В Туле пьяный мотоциклист без прав врезался в ГАЗель

В Туле пьяный мотоциклист без прав врезался в ГАЗель

Пострадавшему оказывали медицинскую помощь.

Вечером 8 августа на ул. Шоссейной в поселке Угольный произошло ДТП. 27-летний туляк на мотоцикле «Марс» совершил столкновение с грузовой ГАЗелью.
 
По данным региональной Госавтоинспекции, у мужчины нет водительского удостоверения. Кроме того, он был пьян (0.972 мг/л) и ехал без мотошлема.
 
«В результате ДТП водитель мотоцикла получил различные травмы и после оказания медицинской помощи отпущен», — сообщили Myslo в УГИБДД.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:25 0
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