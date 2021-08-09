В Туле пьяный мотоциклист без прав врезался в ГАЗель

Вечером 8 августа на ул. Шоссейной в поселке Угольный произошло ДТП. 27-летний туляк на мотоцикле «Марс» совершил столкновение с грузовой ГАЗелью.

По данным региональной Госавтоинспекции, у мужчины нет водительского удостоверения. Кроме того, он был пьян (0.972 мг/л) и ехал без мотошлема.

«В результате ДТП водитель мотоцикла получил различные травмы и после оказания медицинской помощи отпущен», — сообщили Myslo в УГИБДД.