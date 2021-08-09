Новую памятную монету номиналом 3 рубля посвятили К. Э. Циолковскому
9 августа Банк России выпустил в обращение серебряную монету «Стремление к звездам, К.Э. Циолковский» серии «Космос».
Серебряная монета (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета
Тираж монеты — 3 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории России и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, уточнили в Тульском отделении Банка России.
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