Новую памятную монету номиналом 3 рубля посвятили К. Э. Циолковскому

Серебряная монета (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета К. Э. Циолковского на фоне выполненных в цвете изображений космического пространства и формул; внизу по окружности имеется надпись: «К.Э. ЦИОЛКОВСКИЙ».

Тираж монеты — 3 тыс. штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории России и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, уточнили в Тульском отделении Банка России.