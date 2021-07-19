Топ-5 событий недели: Программа развития региона, праздник металлургов и серебро чемпионата мира у туляка

А еще династия Романовых в тульском парке и благодарности Президента тулякам.

«Реализовать каждый пункт, вошедший в программу»

Губернатор Алексей Дюмин представил новую Программу развития региона на ближайшие пять лет и назвал ключевые достижения реализации предыдущей программы «Земля силы и талантов».

Ее главными итогами глава региона считает создание собственных институтов развития — НОЦ «Тулатех» и «Композитная долина», а также комфортного делового климата. Последнее уже оценили инвесторы, вложив в экономику области более 700 млрд руб. Также решены многие проблемные вопросы в здравоохранении, что позволило решать задачи оказания плановой медицинской помощи и дальнейшего развития системы в целом. Это помогло и в преодолении главного вызова последнего времени – пандемии коронавируса. Сделан значительный вклад в развитие социально значимой инфраструктуры: дороги, коммунальные ресурсы, детские сады, спортивные объекты, городские пространства и т. д. В области построено 3,4 млн кв. м жилья, что на миллион больше, чем в предыдущие пять лет.

Новая программа, получившая название «Тульская область — Территория развития и успеха», разрабатывалась с помощью широкого общественного диалога. Эксперты и активные жители внесли более 3,2 тыс. предложений, за которые на специальном сайте проголосовало более 103 тысяч человек. Главной целью программы глава региона назвал улучшение демографической ситуации, повышение уровня и качества повседневной жизни людей.

В первое и главное направление программы — «Люди» — вошли новый масштабный региональный проект «Демография», меры по дальнейшему развитию здравоохранения, повышению эффективности социальной помощи семьям, детям и представителям старшего поколения.

В отдельное направление выделена задача развития инфраструктуры – строительство и ремонт мостов, повышение пропускной способности и безопасности ключевых магистралей в Новомосковск и Москву, инвестиции в тепло-, водо- и газоснабжение, повышение надежности и производительности сетей.

При этом губернатор требует развития научной среды как фундамента для прорывного развития, расширения географии точек роста и формирования в ключевых отраслях региона новых индустрий глубоких переделов.

В новой программе делается акцент на продвижении потенциала региона — как успешных тульских практик и экспортных возможностей, так и уникальных товаров, культурно-исторического наследия. В сфере туризма ставятся задачи за счет создания высококачественной инфраструктуры к 2030 году увеличить турпоток не менее чем до 2 млн туристов в год.

Большой раздел в программе посвящен новым подходам к управлению регионом, взаимодействию власти и граждан, созданию для людей максимума удобств, в том числе при получении госуслуг в цифровой форме. Губернатор обратил внимание на преодоление разрыва в развитии муниципалитетов, включая изменения в закон о межбюджетных отношениях.

Свое выступление Алексей Дюмин завершил так: «Наш великий земляк Лев Николаевич Толстой говорил: «Думай хорошо — и мысли созреют в добрые поступки». Мы с вами заложили основу для будущей работы, пора переходить к поступкам. Мы обязаны реализовать каждый пункт, вошедший в программу».

Символ тульского края

Ежегодно в третье воскресенье июля в России отмечается День металлурга. Среди главных тульских праздников этот – один из основополагающих, ведь Тула по праву считается родиной отечественной металлургии.

Железо на тульской земле плавили с незапамятных времен. Первые изделия из металла, найденные археологами на тульской земле, относят к VI-IV векам до н. э. А уже к концу ХVI века домницы для выплавки металла действовали в Туле, Крапивне, Дубне, Веневе.

Именно в Туле купцом голландского происхождения Андреем Виниусом был основан первый доменный завод Московского государства. А позже туляки способствовали бурному развитию металлургии в Сибири и на Урале. Во времена Петра состоялся стремительный взлет Никиты Антюфеева, прозванного Демидовым, а затем династий Баташевых, Мосоловых, Лугининых. Это всё наши люди, туляки.

В конце девятнадцатого века акционеры бельгийской компании открыли чугунолитейный завод в месте пересечения реки Воронки и построенной в 1886 году Московско-Курской железной дороги. Завод назывался Судаковским, по близлежащей деревне Судаково, сейчас мы его знаем как Косогорский металлургический.

В тридцатых годах ХХ века время требовало от СССР индустриализации страны. И 25 февраля 1931 года Советом народных комиссаров СССР было принято решение о строительстве Новотульского металлургического завода. Новотульский – потому что здесь строили новую, социалистическую Тулу. Ее символом и должен был стать будущий завод.

Первым строителям было трудно, очень трудно. Зачастую они вообще спали под открытым небом на берегу Упы или в деревянных сараях. Многие ходили из Тулы на работу пешком.

Но энтузиазмом тех героических людей был построен завод, который на долгие годы стал одним из символов рабочей Тулы. Здесь в 1948 году были впервые в мире произведены опытные плавки с использованием обогащенного кислородом дутья. В 1953 году пущена первая в СССР установка непрерывной разливки стали вертикального типа. Курировал эти проекты легендарный в металлургии академик Иван Бардин. А для консультаций он привлек к работе на строительстве кислородной станции знаменитого физика Петра Леонидовича Капицу.

В 1960 году на заводе был создан филиал Центрального научно-исследовательского института черной металлургии, который вел разработку новых технологических процессов. В семидесятые годы был запущен цех по производству легированных порошков и сплавов, получена первая металлическая заготовка методом непрерывной разливки, создан новый способ выплавки стали в конвертере из шихты, содержащей сто процентов металлического лома.

Так что металлургия по праву – один из главных брендов тульского края.

Владимир Путин поощрил тульских педагогов

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение «О поощрении». За большой вклад в обеспечение деятельности образовательных учреждений в период эпидемии коронавирусной инфекции (COVID-19) благодарность главы государства объявлена Ольге Беловой, преподавателю-организатору Волхонщинской средней общеобразовательной школы, Ирине Овсянниковой, учителю Тульского областного центра образования, Елене Смирновой, руководителю Регионального модельного центра дополнительного образования детей областного эколого-биологического центра учащихся.

Награжденных поздравил губернатор Алексей Дюмин.

Туляк Александр Гетманский – второй в мире!

В Таллине на минувшей неделе закончился чемпионат мира по стоклеточным шашкам, в котором приняли участие 40 спортсменов из 18 стран. Система проведения турнира у мужчин была многоступенчатой. Сначала 40 участников разбили на четыре группы для проведения кругового турнира. По три лучших выходили в финальную часть и продолжали борьбу по круговой системе. От россиян в финальную часть турнира попали трое спортсменов.

Российская школа этой замечательной игры вновь подтвердила свой высочайший уровень. Чемпионами мира стали российские гроссмейстеры Александр Шварцман и Матрена Ноговицына у женщин. Причем Александр Шварцман выиграл титул сильнейшего на планете уже в пятый раз.

Серебряную медаль у мужчин выиграл воспитанник тренера Бориса Оксмана туляк Александр Гетманский.

Кроме Александра Шварцмана и Александра Гетманского борьбу в числе сильнейших продолжал россиянин Николай Гермогенов, который завершил финальный этап на 10-м месте.

Сам же серебряный призер чемпионата мира, известный болельщик футбола вообще и «Арсенала» в частности Александр Гетманский посетовал, что из-за карантина не удалось посетить в эти дни матч квалификационного этапа Лиги чемпионов между местной «Флорой» и мальтийским «Хиберниансом».

В тульском парке можно познакомиться с династией Романовых

В Белоусовском парке открылась и будет работать до конца июля планшетная выставка «Романовы». Она представляет одноименный проект, который готовится к открытию в тульском филиале Государственного исторического музея.

На тридцати баннерах размещены фотографии памятников из собрания ГИМ: реликвии Романовых, портреты представителей династии, ордена и медали, предметы прикладного искусства. Все изображенные экспонаты приедут в Тулу в сентябре.

Планшетная выставка не носит хронологический характер. Памятники разбиты по нескольким темам: «Под покровительством Феодоровской иконы Божией Матери», «Первые Романовы и Церковь», «Сестры Петра Великого», «Путешествия Петра I», «Дамский век», «Табакерки в XVIII веке», «Голштинская армия Петра III», «Исторический музей и его собрание», «Первые ордена», «Монеты», «Воспитание наследника».