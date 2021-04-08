Прививка – это свобода!

Об особенностях нынешней кампании вакцинирования и о том, почему это стоит сделать уже сейчас, мы поговорили с главным врачом ООО «Дента – Профи», врачом по экспертизе временной нетрудоспособности и экспертизе качества временной медицинской помощи, депутатом Тульской областной Думы Мариной Бельковой.

– Марина Валерьевна, кампания вакцинации в самом разгаре. Вы – практикующий врач, человек с высшим медицинским образованием. Как к необходимости прививаться от ковида относитесь вы?

– Вот как человек с высшим медицинским образованием скажу, что есть три величайших события в истории медицины, которые спасли человечество. Первое – это открытие наркоза. Люди перестали умирать от болевого шока, и это стало толчком развития хирургической медицины. Второе – изобретение антибиотиков. А третье – вакцинации. Есть яркий пример вакцинации – мир освободился от оспы, которая уносила когда-то миллионы жизней. Когда я училась в институте и потом, когда закончила институт, нас до работы не допускали до тех пор, пока мы полностью не вакцинируемся. Или, например, у нас уже в роддомах делают детям прививку от туберкулеза. Мы не боимся, потому что к этому привыкли.

– То есть на самом деле помимо прививки от коронавируса вакцинирование по самым разным болезням у нас происходит уже давно и достаточно успешно? Просто мы это принимаем по умолчанию?

– Ну конечно! Любому ребенку делают прививки в роддоме, в детском саду. Считается, что после окончания школы у ребенка должен сформироваться полный иммунитет по самым разным направлениям, потому что он проходит полный курс вакцинации от кори, от полиомиелита, столбняка, туберкулеза, гепатита. То есть от множества болезней, от которых раньше люди умирали. Всегда пугает что-то новое. А прививка от нового вируса пугает, потому что нет опыта. Хотя, я хочу сказать, еще во времен Советского Союза мы именно в вакцинировании были "впереди планеты всей".

– Просто складывается ощущение, что сейчас коронавирус уже не так страшен, как год назад...

– Однозначно вирус такой же активный. Он мутирует, появляются новые штаммы, он становится более устойчивым. Конечно, у врачей накапливается определенный опыт. Если раньше иногда что-то делали методом тыка, сейчас уже понимают, как лечить это заболевание. Но от этого пациенту не легче. Когда все только начинается, людям кажется, что это как банальный грипп. Отлежусь, и все будет хорошо. Через три дня становится хуже, через неделю совсем плохо. Могу сказать как врач: я видела людей, которые уже были одной ногой там. У меня есть знакомые, которые не пережили эту болезнь. Это страшно. Хорошо, когда ты перенес болезнь в легкой форме, а если нет? Зачем испытывать судьбу, когда проще вакцинироваться и не гадать – то ли я переболею в легкой форме, то ли мне доктора помогут.

– При этом, что интересно, в мире люди протестуют из-за того, что им не делают прививки, а у нас недовольны тем, что их призывают вакцинироваться!

– Меня это тоже удивляет. У меня есть друзья в Германии. Они говорят: сидим дома, не можем пойти лишний раз в магазин. У нас должна быть справка, что мы привиты. Мы не против привиться, но нам это даже не предлагают. По великому блату только.

– Насколько долго будет работать прививка? Есть какие-то прогнозы?

– Те, кто эту вакцину изобрел, говорят, что через какой-то срок нужно будет сдать тест на антитела. Вот я, сделав прививку в январе, планирую осенью еще раз посмотреть, как обстоят дела, и сделать выводы, когда следующий раз придется вакцинироваться. Но вот сейчас, после вакцинации, я проверила свои антитела, они есть.

– Обязательно ли проходить медицинское обследование, делать тесты перед прививкой? Например, если ты уже переболел в легкой форме.

– Если даже человек переболел в легкой форме, скорее всего титр антител у него очень низкий. Значит, он практически не защищен, желательно вакцинироваться. Если человек переболел серьезно, скорее всего, у него титр антител высокий, вакцинироваться ему до осени пока что не нужно. В любом случае, когда вы приходите делать прививку, вам меряют давление, вы проходите небольшое медицинское освидетельствование.

– Вы ведь сделали уже прививку?

– Да.

– Перед этим подстраховывались, тест на антитела сдавали?

– Нет, не сдавала. Посчитала, что даже если я переболела в легкой форме, антител у меня недостаточно. Поэтому я не делала тест, я сделала прививку.

– Чувствуете сейчас себя защищенной?

– Я бы даже сказала чересчур. Если раньше постоянно помнила о санитайзерах, маске, перчатках, то вот недавно прошлась по супермаркету, потом села в машину и думаю: что это я руки не обработала тщательнее санитайзером. Немножко расслабляет.

– То есть некоторые хорошие привычки нам прошедшая пандемия все же дала? В том числе и по соблюдению санитарных норм.

– Недавно разговаривала с друзьями. Говорю: мне понравилось отдыхать здесь, на территории России. Я за прошедший год посмотрела места, которые совсем рядом находятся. Раньше на них просто не хватало времени. Проехала по всем музеям Тульской области, по Подмосковью. Оказывается, у нас столько всего интересного! Так что нет худа без добра.

– Правда, и вакцинация не освобождает от ношения маски.

– Чтобы сделать фотографии для Инстаграм не в общественном месте, можно масочку на некоторое время и снять. И потом мы уже привыкли. Ну разве она нам так уж мешает?

– Насколько активно сейчас люди идут вакцинироваться? Есть, на ваш взгляд, какая-то тенденция?

– Когда я делала прививку, разговаривала со своими знакомыми, к этому многие еще относились настороженно. А сейчас люди идут, причем идут семьями. Я в своем коллективе всех настроила, все привились.

– Что может влиять на активность людей? Вот, например, президент недавно сделал прививку, это сыграло свою роль?

– Конечно. Когда Владимир Владимирович сделал прививку, тут же пошли вакцинироваться пенсионеры. Все-таки доверие президенту очень высокое, тут даже говорить нечего. Опять же социальная реклама появилась. Призывают сделать прививку различные известные люди. Если ты им до этого доверял, то и сейчас прислушаешься. Особенно, когда они говорят, что вакцинировались и их родители. Это очень важно.

– Кстати, как надо относиться к вакцинированию людям в возрасте 65+?

– У меня папе 70, и он вакцинировался. Сделал две вакцины, все нормально.

– Вы же понимаете, какие тут опасения. Не спровоцирует ли вакцинирование тот букет болезней, которые уже имеются у каждого пожилого человека?

– По мне это демагогия. Если я сделала прививку от гепатита, она что, у меня может гепатит вызвать? Ну смешно же. Это из той серии, что люди раньше боялись грома. Нам что, колют живые микробы в организм? Нет, конечно. Вакцину же не просто так долго придумывают. Заботятся при этом и о безопасности.

– Что бы вы посоветовали тем, кто все равно еще сомневается – идти или не идти вакцинироваться?

– Я считаю, если человек хочет прожить долго и счастливо, он должен думать о здоровье. Прививка – это свобода: ты можешь делать, что хочешь и при этом не бояться, чувствовать себя защищенным. А свобода – это всегда здорово!