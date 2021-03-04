Кто такие общественные наблюдатели на выборах и зачем им целый штаб?

Возможно, именно 24 февраля некоторые туляки вдруг впервые узнали, что в 2021 году нас, оказывается, ждут выборы: по информационным лентам разлетелась новость о состоявшемся в Туле первом заседании Штаба общественных наблюдателей на предстоящих выборах.

О серьезности штаба говорит список участников: в его состав вошло много известных в области личностей, а главой штаба был избран заместитель председателя региональной Общественной палаты Константин Данилов, руководитель представительства ГК «Ростехнологии» в Тульской области.

Так что же это за организация — Штаб общественных наблюдателей? Для чего он создан и, собственно, кто такие эти общественные наблюдатели, чем они будут заниматься на выборах? Информация об этом — из первых уст: мы поговорили с руководителем штаба Константином Даниловым.

— Константин Иванович, «штаб» — звучит очень серьезно! Представляется структура с железным армейским порядком: строгие командиры дают четкие приказы, наблюдатели оперативно реагируют…

– Нет-нет, мы организация сугубо мирная и гражданская, не зря же мы созданы при Общественной палате. Главная наша задача — это обучение будущих наблюдателей. Мы хотим объединить неравнодушных, активных жителей области, готовых включиться в работу по обеспечению законности и честности выборов. Хотя, конечно, без дисциплины и четкой организации нам тоже будет никак не обойтись.

Мы перед собой ставим очень серьезные задачи: до сентября организовать около 70 учебных групп, обучить более 4500 человек, провести занятия в каждом районе области – более 100 учебных дней.

Ну а уже непосредственно в дни голосования хотим обеспечить присутствие наших представителей на каждом избирательном участке — а это 1093 участковых комиссии, по 2-4 наблюдателя на каждой.

— Да, задача серьезная. Но для чего это надо? Давайте с самого начала: кто такие общественные наблюдатели? зачем они нужны? в чем заключаются их задачи, функции, обязанности?

– Присутствие на избирательных участках общественных наблюдателей разрешено с 2018 года. До этого разрешалось присутствие наблюдателей только от кандидатов и партий, участвовавших в выборах. То есть наши наблюдатели — лица нейтральные, представляющие именно общественность.

Главная задача наблюдателя общественного, как и всех других, — следить за честностью выборов, за соблюдением закона, не допускать нарушений. Они вправе наблюдать за процедурой голосования — как на избирательных участках, так и вне помещений для голосования, например, при выездном голосовании на дому. Вправе обращаться с предложениями и замечаниями к председателю УИК, присутствовать при подсчете голосов, знакомиться с документацией на участке. То есть стандартная, регламентированная законом работа наблюдателя на выборах.

Согласно законодательству, направлять общественных наблюдателей на выборы может Общественная палата Российской Федерации и общественные палаты регионов. И опыт работы наших наблюдателей, например, на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, показал, что именно массовое участие независимых наблюдателей снимает все вопросы по прозрачности выборов. Это признанный факт: именно общественное наблюдение — самый эффективный метод, потому что самый независимый! Общественные наблюдатели — это представители общества, а оно как никто заинтересовано в честности и прозрачности выборов.

Все-таки какими бы профессионалами ни были наблюдатели от кандидатов, они всё равно в первую очередь следят за соблюдением прав и интересов именно тех, кого представляют.

— В таком случае, не видите ли вы конкуренции со стороны партий и кандидатов, у которых также будут свои собственные наблюдатели? Или вы, наоборот, рассчитываете с ними сотрудничать?

– Набор наблюдателей — это абсолютно открытый процесс. В том числе, мы приглашаем к себе на учебу будущих наблюдателей от партий и кандидатов. Будем рады участию в наблюдении всех конструктивных политических сил региона. Все партии, которые хотят поучаствовать и имеют право выставлять наблюдателей, могут обращаться к нам в общественный штаб. И конечно, мы рады видеть всех неравнодушных жителей, волонтеров, тех, кто хочет принять участие и стать наблюдателем.

Чем больше грамотных, юридически подкованных наблюдателей будет на избирательных участках, тем больше уверенности в честности и законности выборов.

А сотрудничество в рамках нашего штаба как раз и поможет избежать возможного недопонимания между различными наблюдателями уже непосредственно в ходе голосования.

— Исходя из задач, стоящих перед общественным наблюдателем, каким он должен быть? Есть какой-то определенный набор качеств и критериев, по которым вы производите отбор? Может быть, внимательность, аналитический склад ума? Или особая стрессоустойчивость? Все-таки ситуации на выборах могут быть разные.

– Перечня «сверхспособностей» будущего наблюдателя у нас нет. В соответствии с законодательством наблюдателем может быть любой гражданин нашей страны, обладающий активным избирательным правом. Исключение, по вполне понятным причинам, делается только для депутатов, высших должностных лиц, глав местных администраций, людей, находящихся в непосредственном подчинении этих должностных лиц, судей, прокуроров и членов избирательных комиссий. Все остальные обладают правом быть общественным наблюдателем.

Так что, пожалуй, единственное требование к наблюдателю, который заступает на свое «дежурство» на избирательном участке, — это наличие необходимых знаний.

Во-первых, знание законов: для того чтобы видеть и пресекать возможные нарушения, необходимо точно знать, как устроено голосование, как оно работает, какие условия должны выполняться, какие функции у каждого из участников процесса выборов. Во-вторых, знание, как себя вести в тех или иных ситуациях, которые, как вы уже отметили, бывают разные. Всему этому как раз и будет обучать наш штаб. Уже в ближайшее время мы подготовим программу обучения для первых групп наблюдателей. И эта работа будет вестись до сентября.

— Но, как вы уже отметили, обучать общественных наблюдателей — это, пусть и главная, но не единственная задача штаба…

– Да, наша задача – не только набрать и обучить наблюдателей, но и осуществлять активное взаимодействие с ними в дни голосования. Работа общественного штаба будет осуществляться на площадке Общественной палаты Тульской области и продолжится вплоть до момента официального утверждения итогов выборов.

Программа подготовки наблюдателей предусматривает сначала проведение двухдневных семинаров для корпуса преподавателей, которые затем будут вести подготовку наблюдателей уже непосредственно на местах.

Но помимо организации учебного процесса до выборов мы в сотрудничестве с общественными институтами и СМИ будем вести работу по противодействию информационным фальсификациям, так называемым фейкам, на регулярной основе будем создавать информационно-аналитические доклады по актуальным вопросам избирательной кампании.

А уже непосредственно в дни голосования будут работать наши мобильные мониторинговые группы, которые будут осуществлять наблюдение на участках, отслеживать ход избирательного процесса в режиме онлайн.

То есть работа общественного штаба по наблюдению будет идти сразу по нескольким направлениям: мониторинг хода избирательных кампаний, обучение наблюдателей, взаимодействие со СМИ, информирование избирателей. Всё это позволит создать у жителей области максимально объективное представление о выборах и обеспечить защиту свободного выбора каждого.

— Спасибо, удачи вам в работе!