8 марта рядом со стадионом «Арсенал» запретят продажу алкоголя

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На время матча «Арсенал» (Тула) — «Локомотив» (Москва), который пройдет 8 марта, рядом с главным стадионом Тулы временно запретят продажу алкоголя. Об этом сообщает городская администрация.

В соответствии с законом на территории Тульской области не допускается розничная продажа алкоголя в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей и на расстоянии менее 1000 метров от входа (входов) для посетителей в места проведения публичного мероприятия.

Напомним, ограничение действует за три часа до начала, во время проведения и в течение трех часов после мероприятия. В данном случае алкоголь будет нельзя купить с 12.00 до 19.00.