В Туле женщина обвиняется в убийстве сожителя
Поссорилась с ним и ударила ножом.
В Туле 36-летняя местная жительница обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По версии следствия, 10 ноября прошлого года обвиняемая распивала алкоголь в компании сожителя. Парочка поссорилась, и женщина ударила мужчину ножом в грудь. От полученного ранения 34-летний потерпевший скончался на месте происшествия.
Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу, уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.
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