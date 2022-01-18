В Туле женщина обвиняется в убийстве сожителя

Поссорилась с ним и ударила ножом.

В Туле 36-летняя местная жительница обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, 10 ноября прошлого года обвиняемая распивала алкоголь в компании сожителя. Парочка поссорилась, и женщина ударила мужчину ножом в грудь. От полученного ранения 34-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу, уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.