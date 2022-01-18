новости
новости
Регистрация
В Туле женщина обвиняется в убийстве сожителя

В Туле женщина обвиняется в убийстве сожителя

Поссорилась с ним и ударила ножом.

В Туле 36-летняя местная жительница обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
 
По версии следствия, 10 ноября прошлого года обвиняемая распивала алкоголь в компании сожителя. Парочка поссорилась, и женщина ударила мужчину ножом в грудь. От полученного ранения 34-летний потерпевший скончался на месте происшествия.
 
Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу, уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 17:17 0
Другие статьи по темам
Прочее
Тулаубийствокриминалпроисшествияуголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская спортсменка завоевала серебро на этапе Кубка России по конькобежному спорту
Тульская спортсменка завоевала серебро на этапе Кубка России по конькобежному спорту
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.