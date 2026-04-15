Выставочный зал приглашает туляков на арт-вечеринку

Гостей ждёт интересная экскурсия и художественный мастер-класс.

В минувшее воскресенье выставочному пространству на Красноармейском проспекте исполнилось 49 лет. В честь этого события команда Выставочного зала проведёт арт-вечеринку!

В пятницу, 17 апреля, в 18.00 начнется экскурсия по выставке живописи известного тульского художника Александра Немцова. Экспозиция «С чего начинается Родина» включает порядка 70 работ живописца: пейзажи, натюрморты, портреты.

После экскурсии пройдёт мастер-класс под руководством профессионального художника, преподавателя изостудии Выставочного зала Екатерины Коротковой. Все желающие научатся писать акрилом на холсте. Материалы предоставит Выставочный зал.

Количество мест ограничено, нужна предварительная запись по телефону: 8(4872)56-09-92. Вход на мероприятие платный. Билеты можно приобрести в кассе. Действует оплата Пушкинской картой. Возрастное ограничение: 16+.

