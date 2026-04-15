Тульский поисковый отряд «ЛизаАлерт» ищет прозвонщиков

Хотите помогать находить пропавших людей, не выходя из дома? Этот вариант – для вас!

Группа прозвона занимается сбором ключевой информации о пропавшем: внешность, одежда, привычки, состояние здоровья, обстоятельства пропажи. Именно этот этап задаёт верное направление всей поисковой операции.

Прозвонщикам не нужно никуда ездить – помогать можно откуда угодно. Понадобится телефон, компьютер или планшет, доступ в интернет, немного свободного времени и желание творить добро. Всему остальному опытные поисковики научат.

Хотите присоединиться к отряду и стать прозвонщиком? Заполняйте анкету.

