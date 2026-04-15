Ежегодно лаборанты Тульской облбольницы проводят более 2 млн тестов

15 апреля – Международный день специалиста по лабораторной диагностике.

Фото: пресс-служба Минздрава Тульской области

Лаборатория Тульской областной клинической больницы – один из ключевых диагностических центров региона. Ежегодно здесь проводят более 2 миллионов тестов, а еженедельно выполняют около 40 тысяч исследований. 

Каждый результат напрямую влияет на здоровье пациентов и помогает врачам принимать верные решения. Клиническая лаборатория работает круглосуточно, выполняя плановые и экстренные исследования. От скорости и точности её работы порой зависят жизни пациентов.

Лаборатория по диагностике ВИЧ‑инфекций и СПИД‑ассоциированных заболеваний проводит высокоточную диагностику в одной из наиболее важных областей медицины. А лаборатория клинико‑диагностического центра выполняет комплексные исследования, которые дают врачам полную картину состояния здоровья пациента.

«Внедрение алгоритмов искусственного интеллекта для стандартизации и проверки результатов позволит нам повысить качество диагностики и сократить время обработки данных, что напрямую скажется на скорости оказания медицинской помощи», – рассказал заведующий клинической лабораторией Максим Останин.

Другие статьи по темам
Событие
лаборатория диагностика тесты исследования медицина Тульская областная больница
Место
Тула
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 15 апреля: небольшой дождь и до 15 градусов тепла

сегодня

259

2502

6

Жизнь Тулы и области
Премия «Жены Героев», детсад и соцнайм: с чем жители обращались к губернатору Миляеву

сегодня

19

1022

-3

Жизнь Тулы и области
Стало известно, где построят новый корпус Ваныкинской больницы в Туле

сегодня

67

2178

0

Жизнь Тулы и области
Спроси Миляева

сегодня

55

1084

-10

