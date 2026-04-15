Ежегодно лаборанты Тульской облбольницы проводят более 2 млн тестов

Лаборатория Тульской областной клинической больницы – один из ключевых диагностических центров региона. Ежегодно здесь проводят более 2 миллионов тестов, а еженедельно выполняют около 40 тысяч исследований.

Каждый результат напрямую влияет на здоровье пациентов и помогает врачам принимать верные решения. Клиническая лаборатория работает круглосуточно, выполняя плановые и экстренные исследования. От скорости и точности её работы порой зависят жизни пациентов.

Лаборатория по диагностике ВИЧ‑инфекций и СПИД‑ассоциированных заболеваний проводит высокоточную диагностику в одной из наиболее важных областей медицины. А лаборатория клинико‑диагностического центра выполняет комплексные исследования, которые дают врачам полную картину состояния здоровья пациента.

«Внедрение алгоритмов искусственного интеллекта для стандартизации и проверки результатов позволит нам повысить качество диагностики и сократить время обработки данных, что напрямую скажется на скорости оказания медицинской помощи», – рассказал заведующий клинической лабораторией Максим Останин.