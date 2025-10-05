В первом матче нового сезона «Тулица» уступила краснодарскому «Динамо»

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

«Тулица» стартовала в новом сезоне волейбольной Суперлиги. Первый матч тулячки провели на выезде против краснодарского «Динамо». Стартовый состав выглядел так:

Хозяйки площадки выиграли с сухим счетом 3:0 (25:23, 25:23, 25:22).