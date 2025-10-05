  1. Моя Слобода
  В первом матче нового сезона «Тулица» уступила краснодарскому «Динамо» - Новости тульского спорта
В первом матче нового сезона «Тулица» уступила краснодарскому «Динамо»
Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Тулячки проиграли три сета.

«Тулица» стартовала в новом сезоне волейбольной Суперлиги. Первый матч тулячки провели на выезде против краснодарского «Динамо». Стартовый состав выглядел так:

KKLsFUP-2xGp2a8m20GUWDGk8naNm08lSk1oxVoAcpxDTzXv8csA9mtyp7ZQpeNJrBF1R2Y0WQN-Bf_5NKubrpGn.jpg

Хозяйки площадки выиграли с сухим счетом 3:0 (25:23, 25:23, 25:22).

сегодня, в 19:20
