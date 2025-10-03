  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. В Туле открылась выставка декоративно-прикладного и народного искусства «Смыслы и промыслы» - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле открылась выставка декоративно-прикладного и народного искусства «Смыслы и промыслы»
Фото: ФГБУК ГМВЦ «РОСИЗО»

В Туле открылась выставка декоративно-прикладного и народного искусства «Смыслы и промыслы»

Это совместный проект из коллекций нескольких государственных музеев и частных собраний.

Выставка открылась в Тульском музейном объединении (ул. Ф. Энгельса, д. 64) и будет доступна для зрителей до 30 ноября. От имени губернатора Дмитрия Миляева приветствовала заместитель председателя правительства – министр культуры и туризма Ольга Гремякова.

_IV_4442.JPG

– Культурная жизнь региона насыщена музейными событиями, многие из которых реализуются при поддержке Министерства культуры РФ. Обмен музеев выставками делает искусство доступным вне зависимости от места жительства его ценителя. Я призываю каждого пользоваться уникальной возможностью личного знакомства с шедеврами искусства самых ярких отечественных коллекций, – сказала Ольга Гремякова.

_IV_4733.JPG

Через игрушки, одежду, посуду, предметы быта и интерьера экспозиция помогает зрителю осознать свою культурную идентичность, связь с историей своего народа. География представленных предметов народных промыслов обширна: от традиционной таймырской шапки-капора и чукотской обуви до расписного лукошка мастерицы из Великого Устюга. Всего – более 260 предметов.

_IV_5032.JPG

Масштабная экспозиция размещена в трех залах музея. Задействованы стены, установлены манекены, витрины и даже специальные перегородки, разделяющие пространство выставки. У посетителя возникает ощущение погружения в экспозицию, нахождения внутри нее.

_IV_4350.JPG

Специально для экспозиции в Туле организаторы подобрали два двухметровых кружевных панно — Елецкое и Вятское. Оба изделия выполнены техникой коклюшечного плетения.

Возрастная категория: 6+

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 19:45 0
Другие статьи по темам
Событие
выставкадекоративно-прикладное искусствоновая экспозиция
Место
ТулаТульское музейное объединение
«Всем было ***»: запертые в квартире на Галкина собаки 2 месяца пили из унитаза и съели своих щенков
Жизнь Тулы и области
«Всем было ***»: запертые в квартире на Галкина собаки 2 месяца пили из унитаза и съели своих щенков
сегодня, в 12:47, 74 2873 -7
В Тульской области с 1 января изменится региональный МРОТ
Жизнь Тулы и области
В Тульской области с 1 января изменится региональный МРОТ
сегодня, в 09:00, 61 1960 -3
Кворум отменяется: в России могут изменить правила проведения собрания жителей дома
Жизнь Тулы и области
Кворум отменяется: в России могут изменить правила проведения собрания жителей дома
сегодня, в 14:42, 40 1438 2
Первые выходные октября в Тульской области будут облачными и прохладными
Жизнь Тулы и области
Первые выходные октября в Тульской области будут облачными и прохладными
сегодня, в 20:50, 32 274 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На ул. Староникитской встретили «суетливую» ГАЗель
На ул. Староникитской встретили «суетливую» ГАЗель
Хоккеисты «Академии Михайлова» обыграли «Кузнецких медведей»
Хоккеисты «Академии Михайлова» обыграли «Кузнецких медведей»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.