В Туле открылась выставка декоративно-прикладного и народного искусства «Смыслы и промыслы»

Фото: ФГБУК ГМВЦ «РОСИЗО»

Это совместный проект из коллекций нескольких государственных музеев и частных собраний.

Выставка открылась в Тульском музейном объединении (ул. Ф. Энгельса, д. 64) и будет доступна для зрителей до 30 ноября. От имени губернатора Дмитрия Миляева приветствовала заместитель председателя правительства – министр культуры и туризма Ольга Гремякова.

– Культурная жизнь региона насыщена музейными событиями, многие из которых реализуются при поддержке Министерства культуры РФ. Обмен музеев выставками делает искусство доступным вне зависимости от места жительства его ценителя. Я призываю каждого пользоваться уникальной возможностью личного знакомства с шедеврами искусства самых ярких отечественных коллекций, – сказала Ольга Гремякова.

Через игрушки, одежду, посуду, предметы быта и интерьера экспозиция помогает зрителю осознать свою культурную идентичность, связь с историей своего народа. География представленных предметов народных промыслов обширна: от традиционной таймырской шапки-капора и чукотской обуви до расписного лукошка мастерицы из Великого Устюга. Всего – более 260 предметов.

Масштабная экспозиция размещена в трех залах музея. Задействованы стены, установлены манекены, витрины и даже специальные перегородки, разделяющие пространство выставки. У посетителя возникает ощущение погружения в экспозицию, нахождения внутри нее.

Специально для экспозиции в Туле организаторы подобрали два двухметровых кружевных панно — Елецкое и Вятское. Оба изделия выполнены техникой коклюшечного плетения.

Возрастная категория: 6+