На ул. Староникитской встретили «суетливую» ГАЗель

Продолжаем публиковать материалы читателей.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое перед перекрестком ул. Демонстрации и ул. Халтурина. На записи видно, как водитель грузовой ГАЗели создал на дороге потенциально аварийную ситуацию.

«Не понял действий водителя ГАЗели. Остановился поинтересоваться, может у него случилось чего, а он как рванет дальше, как ошпаренный!», — прокомментировал автор кадров.

 

Сюжет: Накажи автохама
