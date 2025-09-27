Стала известна дата выхода экшена про тульского Левшу с Колокольниковым и Гуськовым

Фото кинокомпании LEGIO FELIX

Приключенческий фильм «Левша» выйдет на большие экраны 22 января 2026 года.

Действие разворачивается в 1885 году в Санкт-Петербурге. Во дворце императора Александра III найдено загадочное устройство — механическая блоха. Офицер тайной полиции Огарев отправляется к мастеру Тульского оружейного завода, известному как Левша. Они вместе спасают Империю.

Фильм снимала компания Legio Felix, съемки проходили в Санкт-Петербурге.

Левшу сыграл Юрий Колокольников. Также в ролях: Федор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов.