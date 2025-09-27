В Туле две женщины подрались из-за замечания о собаке без поводка. Дело закончилось судом

Фото Андрея Варенкова

Одна тулячка заметила, как возле домов на улице Макса Смирнова женщина выгуливает собаку без поводка. Она сделала ей замечание и сняла все происходящее на свой мобильный телефон.

Между женщинами возникла словесная перепалка. Дама с собачкой схватила оппонентку за волосы и нанесла несколько ударов по голове и телу.

- Она причинила гражданке телесные повреждения, которые не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья и расцениваются как повреждения, не причинившее вреда здоровью, - отметили в суде.

Виновница конфликта вину признала, пусть и частично. Но избежать наказания это ей не помогло. Суд приговорил ее к штрафу в 5 тысяч рублей.