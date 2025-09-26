  1. Моя Слобода
В тульском спортклубе «Чемпион» прошёл турнир «Самый сильный»
В тульском спортклубе «Чемпион» прошёл турнир «Самый сильный»

В соревнованиях приняли участие более 150 ребят в возрасте от 7 до 16 лет.

В последние тёплые дни сентября на базе детско-юношеского спортивного клуба «Чемпион» в Заречье состоялся турнир по общефизической подготовке «Самый сильный».

Соревнования прошли на уличной спортплощадке, построенной в рамках проекта «Чемпионом можешь ты не быть, но здоровым быть обязан - 5» при финансовой поддержке Фонда Президентских грантов. Более 150 юных спортсменов от 7 до 16 лет соревновались в подтягивании на турнике, прыжках в длину и делали упражнение на пресс.

В результате первые места в своих группах заняли Ильнар Ибрагимов, Ярослав Шадрин, Александр Золотарев, Гордей Толкачев, Давид Гулян, Виталий и Виктория Корякины, Шероз Нурализода, Анастасия Мальцева, Анна Трусова, Семен Курбатов и Егор Горбанев.

Всем участникам были вручены сладкие подарки, а победители получили фирменный мерч «Чемпиона» и сертификаты в спортивный магазин от депутата Тульской областной Думы Дмитрия Андросова.

