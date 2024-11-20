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Экшен про тульского Левшу начали снимать в Питере и Москве
Фото кинокомпании LEGIO FELIX. По информации издания «Бюллетень кинопрокатчика» t.me/kinometro.

Экшен про тульского Левшу начали снимать в Питере и Москве

Приключенческий фильм с вольной версией истории Николая Лескова обещает выйти в прокат в 2026 году.

Действие разворачивается в 1885 году в Санкт-Петербурге. Во дворце императора Александра III найдено загадочное устройство — механическая блоха. Офицер тайной полиции Огарев отправляется к мастеру Тульского оружейного завода, известному как Левша.

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Они должны ликвидировать британского шпиона с его передовыми инженерными разработками. Но ему противостоит талант тульского изобретателя. Левша и Огарев должны спасти Империю от внутренних и внешних угроз.

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За киноадаптацию рассказа Николая Лескова взялась кинокомпания LEGIO FELIX при поддержке Фонда кино. Режиссер — Владимир Беседин («Майор Гром»). 

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Левшу сыграет Юрий Колокольников. Также в ролях: Федор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов.

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