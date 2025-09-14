  1. Моя Слобода
Второй день фестиваля «Театральный дворик» в Туле: афиша
Фото Катерины Беловой.

Второй день фестиваля «Театральный дворик» в Туле: афиша

Рассказываем, куда сегодня можно сходить.

Сегодня, 14 сентября, пройдет второй день фестиваля «Театральный дворик» в Туле. Площадкой для артистов станет территория городского пространства «Ликерка Лофт».

Публикуем афишу.

Блоха
  • 14.00 — Школа танцев LOOK AT ME (г. Тула) — 50 мин.
  • 15.00 — «По улице слона водили». Уличный Театр ЛАРАМБЛА (г. Ростов-на-Дону) и GINGER BRASS BAND (г. Тула) — 35 мин.
  • 16.00 — МИЛОдрама «Как завещала Лариса». Театр «ARTist» (г. Череповец) — 25 мин.
  • 16.30 — Шоу барабанщиков CRAZY ARMY DRUM SHOW (г. Тула) — 25 мин.
  • 17.00 — «Авиаторы». Театр клоунады «Микос» (г. Москва) — 50 мин.
  • 18.00 — «По улице слона водили». Уличный Театр ЛАРАМБЛА
  • (г. Ростов-на-Дону) и GINGER BRASS BAND (г. Тула) — 35 мин.
  • 19.00 — Кроссовер ансамбль Red Sparrow Band (г. Тула) — 45 мин.
  • 20.00 — Позитив-бэнд Jazzophrenia (г. Тула) — 45 мин.
  • 20.45 — Шоу-проект «Стихия» (г. Тула) — 15 мин.
  • 21.00 — Закрытие фестиваля.
Двор
  • 14.00 — ЦСХ А. Камериловой (г. Тула) — 55 мин.
  • 14.55 — Contemporary. Виктория Попова (г. Тула) — 2 мин.
  • 15.00 — «Легенда о девушке и драконе». Театр «Эрмитаж» (г. Тула) — 50 мин
  • 16.00 — «Театр в кармане». Театр кукол «Волшебная шляпа» (г. Королев) — 45 мин.
  • 17.00 — «Бабайки или НЕ ТО». Дуэт «НЕБОЛЕТ» (г. Челябинск) — 50 мин.
  • 18.00 — Центр циркового искусства «Воздушный проект» (г. Тула) — 70 мин.
  • 19.30 — Студия цыганского танца BohoDance и ансамбль Богема (г. Тула) — 45 мин.
Парковка
  • 14.00 — «Автор — неизвестен». Творческое объединение «ВНЕ» (г. Тула) — 75 мин
  • 15.15 — Детская театральная школа-студия «ЭРМИТАЖик» (г. Тула) — 60 мин.
  • 16.05 — Воздушная акробатика «Олимпия» (г. Тула) — 10 мин.
  • 16.20 — «Три урока русской словесности». Арт-лаборатория «RAZGAR» (г. Воронеж) — 35 мин
  • 17.00 — Oh my God. Abray Шоу (г. Уфа) — 60 мин.
  • 18.00 — «В черном? Красном? Зале.». 13|14 theatre (г. Самара) — 30 мин.
  • 19.00 — «Маленькие трагедии». Театр «Эрмитаж» (г. Тула) — 75 мин.
  • 14.30 — 19.00 — Непредсказуемый предсказатель. (г. Санкт-Петербург). Кукольный театр «Крылатый дом» (г. Пермь) «Русский Раек». Алексей Чижов. (г. Москва).

Как прошел первый день «Театрального дворика», смотрите в нашем фоторепортаже по ссылке.

вчера, в 12:05
