Тульские онкологи впервые удалили тимус, избежав рассечения грудины

В Тульской области успешно проведена первая в регионе торакоскопическая тимэктомия. Методика позволила онкохирургам удалить пораженный новообразованием тимус 27-летней пациентке, избежав традиционного рассечения грудины. Тимус — орган иммунной системы, расположенный в верхней части грудной клетки.

До недавнего времени стандартным методом удаления тимуса с опухолью являлась стернотомия — операция с полным рассечением грудины.

Команда опытных специалистов онкоцентра предложила пациентке современную альтернативу — торакоскопическую тимэктомию. Этот метод предполагает проведение операции через несколько небольших проколов в грудной клетке с использованием видеоэндоскопической техники, обеспечивая хирургу детальное изображение операционного поля и высокую точность манипуляций.

«Основная сложность в таких операциях — это удаление ткани тимуса, пораженной опухолью, без повреждения капсулы железы и окружающих кровеносных сосудов и нервов. Стернотомия, безусловно, обеспечивает хороший доступ, но наносит значительную травму пациенту, что негативно сказывается на процессе восстановления. Благодаря современному высокотехнологичному оборудованию, мы смогли предложить пациентке более щадящий метод лечения», — отметил торакальный хирург Александр Перепелевский.

Операция прошла успешно. Благодаря малоинвазивной технике, пациентка чувствовала себя хорошо уже в первый день после операции, что минимизировало риск возникновения послеоперационных осложнений. Дренажи были удалены на вторые сутки, и вскоре девушка была выписана домой.