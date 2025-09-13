«Театральный дворик — 2025» — это было очень ярко, шумно и весело!

Фото Катерины Беловой.

Театр без границ, под открытым небом, где участником представления может стать любой желающий, снова собрал под своим крылом сотни туляков.

Первый «Театральный дворик» был проведен в оружейной столице в 2011 году и с тех пор каждый год фестиваль уличных театров привлекает все больше поклонников. Ведь не зря «Театральный дворик» называют еще Фестивалем улыбок, счастливых людей и дружбы без границ!

Всем нам порой не хватает света и улыбок. Так вот на этом фестивале действительно этого очень много. Это настоящий калейдоскоп представлений, музыки и волшебства.

В Тулу приехали уличные артисты, жонглеры, ходулисты, музыканты из Москвы, Воронежа, Казани, Череповца, Королева, Перми, Уфы, Санкт-Петербурга, Челябинска. И, конечно же, в фестивале участвуют туляки.

Павел Витко и Александр Багно — артисты тульского театра «Эрмитаж». На «Театральный дворик» они попали, как говорится, с корабля на бал — только-только с гастролей. «Эрмитаж» выступал в Бресте на фестивале «Белая Вежа», где был показан спектакль «Рассказки по классике». Его же ребята представили и на тульском «Театральном дворике».

Александр:

— Мы сегодня открыли шествие от Музея самоваров вокруг кремля. Вот такие красивые у нас велосипеды, один из них, превращенный в карету, играет в спектакле «Золушка».

Мы очень любим «Театральный дворик» за то, что этот фестиваль дает нам возможность пообщаться со зрителем еще ближе, чем в театре. Это просто безграничное общение! Туляки могут включиться в игру с нами, пытаться застать нас врасплох, и нам в такие моменты приходится еще больше импровизировать. Так раскрываем в себе новые навыки.

Павел:

— А еще это возможность знакомиться с коллегами из других городов, завязывать хорошие связи, заводить новых друзей. Мы друг друга вдохновляем, смотрим, у кого какие костюмы, грим, образы…

Одними из самых ярких и запоминающихся стали артисты воронежского Вау театра. Театру уже четыре года, в труппе — 10 человек. Тулякам воронежцы привезли спектакль «Как царь Петр чего-нибудь там».

Андрей по прозвищу Тайфун:

— Я впервые в Туле и очень рад видеть этот город, очень я им восхищен, вдохновлен, и этим утром я встречал здесь рассвет. Мы будем много импровизировать, в нас много яркости, экспрессии, настроения. Расскажем историю про императора Петра, который в Воронеже строил флот Российской империи. Мы очень хотим поразить зрителей своим загадочным спектаклем, мы творим и вытворяем! И детям будет весело, и взрослым очень интересно. Ждите новое прочтение исторических событий!



Творческое объединение «Вне»: Анна Завьялова, Ангелина Липенцова, Ольга Абалухова,

Анастасия Дуплищева, Дарья Лапикова.

Творческое объединение «Вне» базируется в тульском городском концертном зале. Девушки приняли участие в театральном шествии, а 14 сентября они покажут спектакль «Автор — неизвестен».

— Это история автора, который ищет себя и разговаривает с миром через картины великих художников. Здесь и «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера, и «Поцелуй» Густава Климта, и «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, и «Раненый ангел» Хуго Симберга.

В «Театральном дворике» мы участвуем впервые и нам все нравится. Вокруг много ярких классных людей, творчества, все искрится, поет и танцует.

В этом году уличные артисты будут радовать нас два дня. Стать зрителем и даже участником «Театрального дворика» вы сможете 14 сентября, все начнется в 14.00 в городском пространстве «Ликерка Лофт».

Блоха

14.00 — Школа танцев LOOK AT ME (г. Тула) — 50 мин.

15.00 — «По улице слона водили». Уличный Театр ЛАРАМБЛА (г. Ростов-на-Дону) и GINGER BRASS BAND (г. Тула) — 35 мин.

16.00 — МИЛОдрама «Как завещала Лариса». Театр «ARTist» (г. Череповец) — 25 мин.

16.30 — Шоу барабанщиков CRAZY ARMY DRUM SHOW (г. Тула) — 25 мин.

17.00 — «Авиаторы». Театр клоунады «Микос» (г. Москва) — 50 мин.

18.00 — «По улице слона водили». Уличный Театр ЛАРАМБЛА

(г. Ростов-на-Дону) и GINGER BRASS BAND (г. Тула) — 35 мин.

19.00 — Кроссовер ансамбль Red Sparrow Band (г. Тула) — 45 мин.

20.00 — Позитив-бэнд Jazzophrenia (г. Тула) — 45 мин.

20.45 — Шоу-проект «Стихия» (г. Тула) — 15 мин.

21.00 — Закрытие фестиваля.

Двор

14.00 — ЦСХ А. Камериловой (г. Тула) — 55 мин.

14.55 — Contemporary. Виктория Попова (г. Тула) — 2 мин.

15.00 — «Легенда о девушке и драконе». Театр «Эрмитаж» (г. Тула) — 50 мин

16.00 — «Театр в кармане». Театр кукол «Волшебная шляпа» (г. Королев) — 45 мин.

17.00 — «Бабайки или НЕ ТО». Дуэт «НЕБОЛЕТ» (г. Челябинск) — 50 мин.

18.00 — Центр циркового искусства «Воздушный проект» (г. Тула) — 70 мин.

19.30 — Студия цыганского танца BohoDance и ансамбль Богема (г. Тула) — 45 мин.

Парковка

14.00 — «Автор — неизвестен». Творческое объединение «ВНЕ» (г. Тула) — 75 мин

15.15 — Детская театральная школа-студия «ЭРМИТАЖик» (г. Тула) — 60 мин.

16.05 — Воздушная акробатика «Олимпия» (г. Тула) — 10 мин.

16.20 — «Три урока русской словесности». Арт-лаборатория «RAZGAR» (г. Воронеж) — 35 мин

17.00 — Oh my God. Abray Шоу (г. Уфа) — 60 мин.

18.00 — «В черном? Красном? Зале.». 13|14 theatre (г. Самара) — 30 мин.

19.00 — «Маленькие трагедии». Театр «Эрмитаж» (г. Тула) — 75 мин.

14.30 — 19.00 — Непредсказуемый предсказатель. (г. Санкт-Петербург). Кукольный театр «Крылатый дом» (г. Пермь) «Русский Раек». Алексей Чижов. (г. Москва).