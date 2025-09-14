  1. Моя Слобода
В Туле на пожаре на Циолковского сотрудники МЧС спасли пенсионерку
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Причина возгорания выясняется.

В Туле в одном из домов на улице Циолковского произошел пожар в квартире на 9 этаже. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, первый пожарный расчет прибыл на место через четыре минуты. 

Спасатели эвакуировали 10 человек, в том числе ребенка. Звеном газодымозащитной службы была спасена 86-летняя женщина. Ее с отравлением продуктами горения доставили в больницу. 

К тушению огня от МЧС России привлекались 12 человек и 4 единицы техники. Причину происшествия предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.

вчера, в 12:30 +3
