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Фестиваль «Тульский заиграй» собрал в Туле фольклорные коллективы со всей России
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Фестиваль «Тульский заиграй» собрал в Туле фольклорные коллективы со всей России

X Всероссийский фестиваль-конкурс традиционной народной культуры состоялся в ремесленном дворе «Добродей» 24 мая.

В этом году в фестивале приняли участие 16 фольклорных коллективов из Волгограда, Самары, Архангельска, Пензы, а также Московской, Тверской Белгородской, Омской областей и Республики Мордовия.

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— На Тульской земле свято чтят народные традиции родного края. Для нас очень важно сохранять культурный код нашей страны и потому Тула все чаще становится центром объединения культуры многоликой России. Мы очень гордимся фестивалем «Тульский заиграй» и благодарим каждый регион за вклад в его развитие, — отметила министр культуры и туризма Тульской области Татьяна Рыбкина.

Фольклорные коллективы приняли участие в творческих состязаниях по исполнению народных песен и танцев русской национальной культуры. Также участники проявили себя в конкурсном состязании «Заиграй», где конкурсанты готовили тульские лакомства, соревновались в пляске, в формате батла исполняли частушки, принимали участие в интеллектуальных состязаниях, расписывали филимоновскую игрушку, топили на скорость жаровой самовар и пробовали себя в ткачестве.

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В течение дня интерактивные площадки «Заиграя» работали для посетителей. Все желающие могли разучить бытовые танцы и спеть частушки под гармонь. Дети и взрослые смогли пообщаться с мастерами, увидеть мастер-шоу по гравировке, принять участие в мастер-классах по росписи и созданию уникальных предметов народных художественных промыслов.

В рамках культурного сотрудничества Тульской и Челябинской областей для гостей праздника выступил заслуженный коллектив народного творчества из Магнитогорска. Коллектив исполнил народные казачьи песни разных жанров: плясовые, шуточные, лирические протяжные, военно-походные, исторические, народные романсы.

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На площадке также работала ярмарка тульских мастеров «Добрынина лавка» и фотовыставка «Свое к лицу» о традиционном женском костюме Тульского региона.

Фестиваль завершила яркая вечерка от творческого объединения «Гуляйте, ребята!» из Москвы и церемония награждения победителей фестиваля-конкурса. Лауреатами первой степени в своих возрастных категориях стали ансамбли «Первоцвет» (город Тула), «Междуречье» (Московская область), «Сударушка» (Белгородская область) и «Верба» (город Пенза).

В конкурсном состязании «Заиграй» победил коллектив «В коромысле» (Московская область). Главный призом стал тульский самовар.

Мероприятие вошло в программу проекта «Музейное лето в Туле — 2025».

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Люди
Татьяна Рыбкина
Место
ТулаДобродей

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